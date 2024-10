"Visszataláltunk az útra, amelyen korábban sikeresek voltunk" - így értékelték a főszereplők a holland meccset

1-1-es döntetlennel zárult a Magyarország-Hollandia Nemzetek Ligája-labdarúgó-mérkőzés, jó játékkal harcolt ki döntetlent tehát a közvetlenül a világelithez tartozó vendég együttessel szemben Marco Rossi csapata. Az utolsó másodpercben még a győzelem megszerzésére is esély nyílt Szoboszlai Dominik szabadrúgásával, végül azonban igazságosnak mondható döntetlen született, mert bár a játék főbb mutatóiban Hollandia fölénk nőtt, csaknem egy órán át hatékonyan őrizte előnyét a magyar csapat.

Így látták a főszereplők:

Sallai Roland (magyar gólszerző, M4 Sport): - A mai nap igazi csapatmunka volt. A mérkőzés előtt aláírtuk volna a döntetlent, de nagyon nagy munkát tettünk bele, hogy nyerjünk. Visszataláltunk arra az útra, amelyen korábban sikeresek voltunk. Lőttünk egy gólt, amely elég egy pontra. Mindenki büszke lehet magára.

Szoboszlai Dominik (csapatkapitány, M4 Sport): - Visszajött az a harciasság, amely hiányzott bennünk az elmúlt három mérkőzésen. A hétfői bosnyák meccsen pedig majd felépítünk valamit. Az öltözőben azt mondtam, hogy lehet, hogy lesz a hollandok és köztünk minőségi különbség, de akaratbeli különbség csak a mi javunkra lehet. Nem ismételném meg a lelkesítő mondataimat, de mindenki belerakta magát a meccsbe. A németek ellen kimentünk egy az egybe egész pályán, de realizáltuk, hogy mi nem ezek vagyunk, de most megfelelő volt a taktika, és megvannak hozzá a megfelelő emberek is. Kicsit leépítettük magunkat korábban, de vissza is tudjuk építeni, hétfőn jöhet a bosnyákok elleni folytatás!

Dibusz Dénes (kapus, M4 Sport): - Az történt a mérkőzésen, amire készültünk. Tanultunk a németek elleni 5-0-s vereségből, ezt is figyelembe véve készítettük el a meccstervet, próbáltuk a pálya közepét lezárni. Az első félidőben jól ült az elképzelés, és volt, amikor a holland kapu elé oda is értünk, kitaláltunk variációkat, amelyből Sallai Roland még egy kapufát is lőtt. Az volt a lényeg, hogy ha középen labdát szerzünk, ellentétes oldalon akciót tudjunk vezetni. Voltak komoly helyzeteik, de nálunk mindig volt egy-egy becsúszó láb, de szerencsénk is adódott, amikor egyszer-egyszer melléfejelték. De 1-0-ra mi vezettünk a hajráig, így mi álltunk közelebb a győzelemhez. A holland egy fizikálisan erős csapat sok magas játékossal, nem mindig tudtuk jól elosztani az embereket, egy ilyen helyzetből született a holland egyenlítő gól is, pont akkor, amikor már emberelőnyben voltunk. Ez sajnálatos, pedig meg tudtuk volna tartani az előnyt. Az akaraterő, a hozzáállás megvolt, ez az 1-1-es eredmény komoly Hollandia ellen.

Marco Rossi (szövetségi kapitány, M4 Sport): - A mentalitással abszolút mértékben elégedett vagyok. Úgy döntöttünk, hogy egy sokkal védekezőbb felfogást választunk, mint az előző mérkőzéseken, de egy Hollandia szintű csapat ellen csak ez lehetett kifizetődő, bár én nem szeretem ezt a taktikát. A játékosok megmutatták, hogy működik. Hollandia erős csapat, fizikális, 190 centinél magasabb 9 játékos is. A rögzített helyzeteket próbáltuk elkerülni, a második félidőben nem sikerült, egy ilyenből kaptuk a gólt. Miután emberelőnybe kerültünk, jobban kellett volna tartanunk a labdát. De nem lehetek boldogtalan, örülök a srácok teljesítményének, emelt fővel jöhettek le a pályáról. Az elejétől a végéig harcoltunk, mindenki persze szeretne úgy játszani mint a legjobb csapatok, Spanyolország vagy Németország, de ehhez csúcsminőségű kulcsjátékosokra van szükség, nekünk csak egy ilyen van. Ezen nem kell felháborodni, reálisan kell látni a dolgokat. Rengeteg kritika érkezik, így éltem túl itt 6 évet, de azt hiszem, együtt a stábommal valamit letettünk az asztalra. Nem fogja ezt persze mindenki elismerni Magyarországon, de utólag majd látni fogják, ebben az időszakban jó eredményeket értünk el. Jön a bosnyák kulcsmeccs, nem kaphatunk ki, de azt nehéz megmondani, hogy azért megyünk-e, hogy ne kapjunk ki. Bosznia egy jó csapat, többé-kevésbé a mi szintünkön. Többet kell nyújtani a labdabirtoklás során, ez egészen biztos.