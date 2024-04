Nincs esélyese a madridi csúcstalálkozónak

A fogadóirodáknál a Manchester és a Real Madrid kapta ősszel a legjobb oddsokat, most egymás ellen játszik a két csapat a Bernabéuban. Tavaly az elődöntőben találkoztak, a madridi 1-1 után a City kiütéssel, 4-0-ra nyert a visszavágón. 2022-ben lényesen nagyon csatát vívtak, az angol csapat 4-3-ra nyert otthon, majd továbbjutásra állt idegenben is, sőt Mahrez találata után kétgólos volt az előnye a 90. percig. Ám akkor tényleg kisebb csoda történt, Rodrygo kétszer is bevette az ugyancsak brazil Éderson kapuját, majd a hosszabbításban Karim Benzema értékesített egy tizenegyest, s a Madrid jutott a döntőbe.

E párharcot megnyerő csapat 2022-ben és 2023-ban is BL-győztes lett, talán éppen ez adja most a csata különlegességét. Meg, persze, az is, hogy a XXI. század első negyedének két edzőóriása találkozik: Carlo Ancelotti és Pep Guardiola.

A Real Madrid – a régebb óta sérült játékosai, mint Thibaut Courtois vagy David Alaba – kivételével teljes fegyverzetben várhatja a mérkőzést. A Man Cityből két védő, Nathan Aké és Kyle Walker biztosan hiányozni fog, mivel el sem utaztak Madridba. Kérdéses, hogy a felépült Éderson visszakerül-e a kapuba vagy marad a jó teljesítményt nyújtó Stefan Ortega.

A fogadóirodák a mai mérkőzésen körülbelül azonos esélyt adnak mindkét csapat győzelmére, a legvalószínűtlenebb a döntetlen, aztán lehet, hogy végül az lesz…

A másik mai párban az Arsenal fogadja az Emiratesben a Bayern Münchent. Minden korábbi híreszteléssel ellentétben Thomas Tuchel dirigálja majd a német csapatot Londonban. Ő és stábja meccselt már az Arsenal ellen, amikor a Chelsea élén álltak.

A két csapat is találkozott már egymással, igaz, nem tegnap, akkor a Bayern nagy fölényben volt. Harry Kane, a Tottenham egykori játékosa kifejezetten eredményes volt korábban az Arsenal ellen. Nagyjából ezek azok a tények, amelyek a Bayern mellett szólnak.

A jelen nem, s ez a fogadóirodák tippjéből is kiolvasható: lényegesen esélyesebbnek tartják az Arsenalt. Thomas Tuchel egyenesen a jelen legjobb angol csapatának nevezte a Premier League listavezetőjét.