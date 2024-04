"Beakadt" az 5-1 a ZTE-nek, zsinórban a harmadik ilyen eredményű meccset játszotta

A Zalaegerszeg hátrányból fordítva 5-1-re győzött Újpesten a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A találkozó elején töredezett volt a játék a sok szabálytalanság miatt, melynek eredményeként Simon Krisztiánt már az ötödik percben le kellett cserélnie a hazaiak mesterének, Mészöly Gézának. A lila-fehérek valamelyest nagyobb energiát mozgósítottak a vezetés megszerzéséért, erőfeszítéseiket pedig siker koronázta a játékrész derekán, mert egy szép akció végén Huszti talált a kapuba. A fővárosiak öröme nem tartott sokáig, mert csapatuk zalaegerszegi kölcsönjátékosa, Croizet 20 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. A szünet előtti percekben ismét az Újpest volt a veszélyesebb, Ambrose azonban ziccert rontott, így maradt a döntetlen a pihenőig.

Térfélcserét követően sokkal jobban kezdtek a hazaiak, amit Ljujic remek szólója, majd nem sokkal később jó lövése jelzett, mégis a vendégek kerültek előnybe elsősorban Mance harcosságának köszönhetően. A horvát csatár néhány perc múlva el is döntötte az összecsapást, ugyanis kiugrásakor Keita gáncsolta, így az elefántcsontparti védő kiállítása miatt emberhátrányba került az Újpest, ráadásul Mance értékesítette a megítélt tizenegyest is. A kék-fehérek létszámfölényüket gyorsan érvényesítve - Croizet is duplázott - végleg lezárták a meccset. Az utolsó húsz percre szétesett az UTE, így a zalaiaknál Mancénak több lehetősége is volt a mesterhármasra, de végül a csereként beállt Németh állította be a végeredményt egy hajszálpontos lövéssel.

A hazaiaknak a vereséggel megszakadt a négy meccsen át tartó veretlenségi sorozatuk, míg a ZTE, amely múlt héten a Diósgyőrt is 5-1-re verte - azt megelőzően 5-1-re kapott ki Debrecenben -, 2006 óta először tudott nyerni Újpesten.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 1-5 (1-1)

Szusza Ferenc Stadion, 6321 néző, v.: Rúsz

gólszerzők: Huszti (23.), illetve Croizet (31., 66.), Mance (53., 61., utóbbit 11-esből), Németh D. (81.)

piros lap: Keita (59.)

sárga lap: Mim (40.), Szendrei (64.)