"Hidegrázós mérkőzés volt" - kupagyőztes a Ferencváros

Sorozatban harmadszor, összesítésben 15. alkalommal nyerte meg a női kézilabda Magyar Kupát az FTC. Allan Heine vezetőedző a 25-23-ra megnyert meccs után azt mondta, ilyen forgatókönyvre készültek, és a játékosai megvalósították, amit elterveztek.

„Ilyennek kell lennie egy döntőnek: klasszis játékosok mindkét csapatban, nagy védések a kapusoktól, jó technikai és taktikai megoldások. Nagyon élveztem! A meccs során néha emlékezni arra kell arra, hogy élvezzük a játékot. A titkunk az volt, hogy sohasem adtuk fel, végig hittünk magunkban és abban, hogy győzhetünk. Hittünk abban, hogy eljön az esélyünk és megszerezzük a kupát. Az utolsó tíz percre ezzel a hittel érkeztünk meg, erősek maradtunk” – mondta az Infostartnak a dán szakvezető.

Kifejtette, hogy négy vagy ötgólos hátrányban Bíró Blanka többször is nagyot védett, ez alapozta meg a feltámadást. Nyomás alatt volt az FTC, de folyamatosan tudtak gólokat szerezni.

„Ez egyre több hitet adott, folyamatosan nőtt az önbizalmunk, a végén pedig már legyőzhetetlenek voltunk.”

Allan Heine első magyarországi aranyérmét szerezte, és különösen büszke arra, hogy újraszervezett csapattal tudták megverni a Győrt, hiszen Tomori Zsuzsanna sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot. Úgy érzi, ez a siker sok erőt adhat a folytatásra. A győzelmet megünneplik, de keddtől folytatódik a kemény munka, hiszen hétvégén következik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője a Breszt ellen.

A 19 éves irányító Simon Petra két éve éppen a Győr elleni kupadöntőn robbant be, akkor és most is fontos gólokat szerzett – vasárnap négyszer talált be.

„Két éve robbantam be, akkor még nem készült rám a Győr, most viszont már jobban figyeltek rám, voltak olyan passzaim, amire fel voltak készülve. Egy topcsapat ellen játszani nem könnyű, de megtaláltuk az ellenszert, és küzdöttünk, hajtottunk a lefújásig, ennek köszönhetően tudtunk győzni. Türelmesebbek voltunk támadásban a második félidőben, ennek köszönhetően találtuk meg a gólszerzési lehetőségeket, védekezésben pedig folyamatosan dolgoznunk kellett, hiszen sok gyorslábú, jól cselező játékossal rendelkezik az ellenfél.

Egy percig nem gondoltuk, hogy veszíthetünk, végig hittünk abban, hogy meg tudjuk védeni a címünket”

– mondta a ferencvárosi játékos.

Úgy vélte, támadásban Andrea Lekicsnek volt nagy szerepe, ő találta meg a gyenge pontokat a győri védekezésben, hátul pedig Bíró Blanka védései mindig extra löketet adtak a társaknak, extázisba kerültek. „A védekezésünk Blanival együtt össze tudott állni, nyolc percig nem kaptunk gólt. Ez hidegrázós mérkőzés volt.”

Az irányító reméli, hogy hasonló teljesítménnyel a Brest ellen is lesz esélyük a BL-ben.

Az átlövő Emily Bölk három gólt szerzett a fináléban. Úgy érzi, a csapatból mindenki hozzátett a sikerhez.

„Egy kicsit még mindig hihetetlen, hogy nyertünk, főleg, ha azt nézzük, hogy hogyan kezdtük a meccset. Nem találtunk jó megoldásokat, főleg a támadásban, nem volt megfelelő a ritmusunk, a lövéseinket nem jól választottuk meg vagy nem sikerültek. Szenvedtünk, de nem adtuk fel. Erőt merítettünk a jó védekezésből, sokat faultoltunk, és kerestük a megoldásokat, ha valami nem működött. Blani nagyszerű volt a kapuban, Kinga pedig jól szállt be a heteseknél, és mindenki kitette minden tudását a pályára. A szünetben arról volt szó, hogy folytassuk ugyanezt a játékot. Az állás szoros volt, és maradt még 30 percünk. És tudtuk, hogy tavaly is az utolsó percekben dőlt el a kupa sorsa.

Az ilyen nagy meccseken vannak hullámhegyek és -völgyek, és nagyon küzdelmesek a lefújásig. Harcoltunk, amíg kellett, és a győzelem kulcsa a védekezés volt.”

A német játékos szerint fontos volt, hogy tartották magukat a taktikához és nem kapkodtak.

„Tudtuk, hogy mit játszik a Győr, amikor szorult helyzetben van, de azt is, hogy ez egy világklasszis csapat, így bármikor, bármilyen szituációra megtalálhatják a megoldást. Ezért arra igyekeztünk összpontosítani, amit korábban megbeszéltünk. Mindenki harcolt a labdáért, a védekezésben nagyon jól dolgoztunk együtt. És ez nagyszerűen működött, még ha nem is zárult sikeresen minden támadás.”

Bölk bízik abban, hogy a mostani siker sokáig repíti az FTC-t a szezonban.

„Nagyon fontos ez a győzelem, hiszen kupát nyertünk vele, ami mindig nagyszerű érzés. És azért is az, mert sorozatban harmadszor legyőztük is legyőztük őket, és újra Ferencvárosba kerül a kupa. De a következő meccsek miatt is lényeges, a következő kemény feladatok, különösen a Bajnokok Ligája miatt, ahol a következőkben a Bresttel, egy ugyancsak remek csapattal mérkőzünk majd.

Remélem, hogy az a hullám, amelybe most bekerültünk, továbbsodor majd minket, és meg tudjuk valósítani az álmunkat.”

Győri részről Ulrik Kirkely vezetőedző arról beszélt, hogy a hajrában sokat hibázott a csapata, és a 25 kapott gólnak elégnek kellett volna lennie a mérkőzés megnyeréséhez.

A négy gólt szerző irányító, Stine Oftedal könnyeivel küszködve nyilatkozott a meccs után. „Nagyon frusztráló ez a vereség. Sok jó dolgot csináltunk a meccs nagy részében. Most még nem tudom pontosan, hogy hol fordult meg a meccs. Nagyon csalódott vagyok, és úgy érzem, többet érdemeltünk volna. Nem azt mondom, hogy az FTC nem érdemelte meg, mert nagyon keményen harcolt és jobb voltak az utolsó tíz percben, de mi is tettünk a sikerért. Most még csalódottak vagyunk, de ki kell elemeznünk, hogyan lehetnénk jobban. Tovább kell lépnünk, de most biztosan lesz néhány nehéz napunk.”