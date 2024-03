Csányi Sándor örül annak, hogy Gera Zoltán az angyalföldi kispadra ült

„Nem voltunk könnyű helyzetben az ellenfelek keresésekor, az Eb-döntő közelsége miatt igen korlátozott volt a választási lehetőség” – mondta a június 8-ra tervezett Izrael elleni mérkőzéssel kapcsolatban Csányi Sándor a Nemzeti Sportban közölt terjedelmes interjúban.

„Újdonságként azt is meg kell szokni, hogy több szövetség azért mond nekünk nemet, mert túl erős ellenfélnek tartja a magyar csapatot. Tény, hogy a máltaiak kizárólag Ausztriában akartak velünk játszani, mert ott edzőtáboroznak majd a nyáron. Célunk volt az is, hogy Marco Rossi felkészülési programjába illeszkedő, minőségi csapatot hívjunk meg, ne feledjük, ez a találkozó lesz számunkra az Eb-főpróba. Izrael mellett kizárólag Gibraltár csapata jelezte, hogy szabad ebben az időpontban, amely viszont nem felel meg ennek a kritériumnak” − tette hozzá az MLSZ elnöke.

A legutóbbi magyar−izraeli felkészülési mérkőzésnek zárt kapus vb-selejtező lett a következménye Románia ellen, pedig akkor még nem volt állandó háborús helyzet Palesztinában, amely még az izraeli klubcsapatok nagy részének is lehetetlenné teszi, hogy Európa más részein szurkolók előtt szerepeljen.

„Jól emlékszem arra a 2012-es magyar–izraeli mérkőzésre, amelyen mintegy tizenegyezer néző volt, és amelyen egy kis csoport vélhetően tudatos provokációjának lettünk áldozatai, és azt sem feledtem, hogy az akkoriban legjobban várt tétmérkőzést, a románok elleni hazai selejtezőt kellett emiatt zárt kapuk mögött rendezni. Azóta megítélésem szerint rengeteget változott a szurkolói kultúra, és most már joggal bízhatunk benne, hogy ünnepi hangulat, nem pedig gyűlölködés lesz a Nagyerdőben” − mondta Csányi Sándor.

Gera Zoltán Angyalföldre szerződését is kommentálta az MLSZ elnöke.

„Gera Zoltán a magyar futball nagy értéke. Már több alkalommal kifejezte, hogy szívesen venne részt napi munkában, vezetne klubcsapatot. Szerintem a Vasas jól döntött, amikor őt nevezte ki, hiszen jól ismeri a magyar játékosokat, közöttük kiemelten a fiatal tehetségeket. Egyben persze kockázatot vállaltak, hiszen Zoltán fiatal szakember, aki a karrierje elején jár. Ez lesz az első olyan alkalom, amikor taktikai, futballszakmai tudása igazán érvényesülhet, hiszen az U21-es korosztálynál a szövetségi edzőnek szűk a mozgástere: a játékosok sok esetben a szükséges játékpercek hiányában érkeznek meg a nemzeti együtteshez, eltérő állapotban, miközben a legjobbakat azért kell nélkülözni, mert a felnőttválogatotthoz kapnak meghívót. Ahogyan sokszor elmondtam, klubszinten le vagyunk maradva a fiatalok szerepeltetése terén a hasonló méretű országokhoz képest. Az igazság az, hogy én sokszor bizalmatlan vagyok, amikor ismeretlen külföldi edzőket neveznek ki a klubok. Szerintem nagyon fontos, hogy a magyar szakemberek megkapják időben az esélyt, ezért MLSZ-elnökként is örülök a váltásnak. Szélesi Zoltán személyében nemzetközi tapasztalattal is felvértezett, tehetséges edzővel oldottuk meg a pótlását, ezzel a magyar klubvezetőknek is szeretnénk jó példát mutatni° − fejtette ki.

Csányi Sándor a szövetség informatikai rendszeréről is nyilatkozott. Azt mondta, olyan rendszert vezettek be, amely Nyugat-Európában több nagy klubnál, köztük Premier League-csapatoknál is működik.

„A pénteki bérletértékesítés előtt néhány órával, bosszantó módon, a rendszer külföldi üzemeltetői hibát jeleztek nekünk, és ezért az indulás halasztásáról döntöttünk. Ez kellemetlen, hiszen szerettük volna a bérletek eladásánál az új háttérrendszert zökkenőmentesen alkalmazni. Ha nem is volt szó – ahogy egyesek írták – összeomlásról vagy teljes leállásról, melyet a rövid idő alatt eladott harmincezer bérlet mutat a legjobban, de alaposan ki kell vizsgálni, mi történt, mert a szurkolói klub rendszerének, a pontgyűjtésnek hibátlanul kell működnie a szurkolók érdekében. A műszaki fönnakadás roppant bosszantó, a kellemetlenségért személy szerint is a szurkolók elnézését kérem! Számunkra az a legfontosabb, hogy a jövőben azok jussanak jegyhez, akik rendszeresen ott vannak a nemzeti együttes, illetve az MLSZ nem telt házas mérkőzésein is” − fejtette ki.

Mészőly Gáze eltiltásával kapcsolatban azt mondta, nem a miniszterelnök az egyetlen, aki szigorúnak tartja Mészöly Géza eltiltását, ő is erősnek érzi, de ez volt a legenyhébb adható szankció. Az UEFA-szabályzatokkal összhangban kialakított magyar fegyelmi szabályzat alapján a legkisebb büntetés, amelyet rasszista megnyilvánulás esetén a testület kiszabhatott, a három hónapra szóló eltiltás. Ebből egy hónapot kell most letöltenie, két hónapot pedig felfüggesztett a bizottság. A döntés nem végleges, hiszen a fellebbezés után még hátravan a másodfok. A „feka”, akármilyen szándékkal is hangzott el, egyértelműen faji megkülönböztetés, hiszen ezzel általánosított és a bőrszínhez kapcsolt képességeket. Egy vezetőedzőnek figyelnie kell rá, hogy milyen szavakat használ, hogyan fogalmaz, hiszen nyilatkozata nagy tömegekhez jut el. Ezzel együtt remélem, Mészöly Géza tanult a hibájából − mondta a lapnak Csányi Sándor.