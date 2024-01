Egy elmaradt kézfogás miatt áll a bál a sakkvilágbajnokságon

Minden idők legmagasabban rangsorolt lengyel sakkjátékosának az ukrajnai háborúról is megvan a véleménye. A legtöbb honfitársához hasonlóan ő is mélyen elítéli Oroszország agresszióját, már csak azért is, mivel a lengyelekben ez nagyon rossz történelmi emlékeket ébresztett.

Nem csoda, hogy Jan-Krzysztof Duda nem volt hajlandó kezet fogni az orosz Gyenyisz Hiszmatullinnal, aki nyíltan támogatja Ukrajna invázióját. A meglehetősen barátságtalan elutasítás a szamarkandi rapidsakk-világbajnokságon történt.

Polish chess player Jan-Krzysztof Duda refused to shake hands with Russian Denis Khismatullin, who supports the invasion of Ukraine. This happened at the World Championship in Samarkand. It also became known that 104 Russian chess players changed their Russian "sports… pic.twitter.com/vLtIjHmmwM