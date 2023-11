Vámosi Péter: egyszerűen botrányosak a Las Vegas-i körülmények - videók

"Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez így, ebben a formában botrány" - mondta Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádiónak. Igazat adott Max Verstappennek, aki a verseny előtt nyíltan megmondta: ez 99 százalékban show, 1 százalékban verseny. Mint mondta, a rengeteg celeb és a nagy felhajtás mellett alapvető biztonsági problémák derültek ki rögtön az első napon. Megjegyezte,

ilyen körülmények mellett bármelyik európai versenypályát azonnal bezárnák.

Carlos Sainz csatornafedős balesete kapcsán annyit fűzött hozzá, hogy történt már hasonló Sanghajban is, Juan Pablo Montoyával (igaz, ez 18 éve történt).

Looks like a bump on the track has caused Sainz's car to switch off ?#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/HBW0otcYhk — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

The moment Carlos ripped the cover out pic.twitter.com/Ei7bjapdOb — Nikhil Mistry (@nikhil02mistry) November 17, 2023

? RED FLAG ?



Carlos Sainz has pulled over to the side of the track #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/1OV6OIE2Xa — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

A főszerkesztő rosszallását fejezte ki amiatt is, hogy a nézőket a pályára engedik két edzés között, és úgy véli, ez méltatlan a verseny nívójához. Carlos Sainz aknafedős balesetéhez még hozzáfűzte, ez egy vis maior helyzet, de emiatt a Ferrari csapat jelentős hátrányból kell hogy induljon, mivel "a szabály az szabály".

Az időjárás sem kedvez sem a versenynek, sem a nézőknek.

Hideg van, 10 Celsius-fok alatti hőmérsékletben teljesítették a második szabadedzést, és az is botrányosra sikerült, hogy egyszer már "hazazavarták" a nézőket a VIP-személyekkel együtt, mert "annyira éjfél volt" - fogalmazott a kellemetlen helyzeteket sorolva.

Vámosi Péter felidézte azt a Dél-Koreai esetet, mikor az első szabadedzés előtt két nappal még aszfaltozták a pálya utolsó rétegét, és kérdéses volt a verseny kezdése. Hozzátette, a mostani indulás is hasonlóan botrányos, de ragaszkodni fog a futamhoz az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media (amely majdnem félmilliárd eurót fektetett bele).

A csatornafedél az Alpine-os Esteban Ocon autója is megsérült, karosszéria-cserét kell végrehajtania a csapatnak:

We will change the chassis on Car #31 due to damage from a suspected drain cover on track. #Alpine #LasVegasGP — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 17, 2023

Véleménye szerint kétséges a futam kimenetele, Las Vegashoz illően sok múlik majd a szerencsén, nagy meglepetések is történhetnek. Ehhez mind az eső, mind pedig az utcai pálya hozzájárul. Ettől függetlenül nem tartja kizártnak, hogy jó lesz a verseny, minden hiba és kellemetlenség ellenére sem. Persze ezzel együtt még vannak olyan nézők, akik bár kifizették az egész Forma-1-es évad legdrágább helyjegyeit, és pénteken volt olyan, aki 9 kört látott az edzésekből és még a fan zone, azaz a nézők szórakoz(tatás)át biztosító szolgáltatásokat is bezárták.

A Las Vegas-i nagydíj november 19-én, vasárnap indul, magyar idő szerint reggel 7-kor, helyi idő szerint éjszaka.

(A nyitóképen: a pályakarbantartók elszállítják a sérült Ferrarit a pályáról a a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának félbeszakított első szabadedzésén.)