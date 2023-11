A legnagyobb sikerre tör a frissen "bearanyozódott" Losonczi Dávid

A friss világbajnok Losonczi Dávid egyértelműen a győzelemért utazik a jövő évi párizsi olimpiára.

Az ESMTK 23 éves kötöttfogású birkózója tavaly vb-bronzéremmel robbant be a felnőttek közé, az idei évet pedig egy U23-as Európa-bajnoki címmel indította. A hazai válogatókon aztán vereséget szenvedett Takács Istvánnal szemben, aki a felnőttek között nyerte meg a kontinensbajnokságot.

Az év hátralévő része viszont az erzsébeti sportolónak kedvezett, ugyanis visszavágott Takácsnak és ő utazhatott a belgrádi olimpiai kvalifikációs vb-re, ahol nem a kvóta megszerzését tűzte ki magának célul, hanem a Polyák Imre-Varga János emlékversenyen mutatott elképesztő formájának a megtartását. Ott ugyanis 42 pontot ért el, rajta pedig egy akciópontot sem hajtottak végre ellenfelei.

"Az első napon tényleg úgy tudtam birkózni, ahogy korábban a Magyar Nagydíjon, és ott is úgymond szárnyaltam. Másnap egy kétes mérkőzésen kikaptam, de ott nem is birkóztam úgy, mint az elsőn, ezt én is éreztem, hogy ez nem az a Dávid lesz, aki előző nap felment" - elevenítette fel a vb történéseit az MTI-nek Losonczi Dávid, aki a belgrádi fináléban, óriási csatában 8-7-re kikapott Ali Cengiztől, de a többség szerint kétvállra fektette török riválisát, mégsem ütötték le a tust.

A magyar szövetség (MBSZ) hivatalos felülvizsgálati kérelemmel folyamodott a nemzetközi szövetség (UWW) felé, az UWW elnöksége kivételes és egyedi döntés alapján végül a 87 kg-ban két aranyérmet ítélt meg.

"Ez egy közös siker, nyilván kellettem hozzá én is, mert ugye ez az én döntőm volt, de a viselkedésem, az elnök úr, az alelnök úr sportdiplomáciája is, úgyhogy ez tényleg közös siker. Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy ennek a sztorinak ez lett a vége" - mondta Losonczi. Hozzátette, hogy korábban megbékélt az ezüstéremmel, mivel az olimpiára azzal is eljutott volna, így utólag mégis hatalmas öröm számára, hogy végül világbajnok lett.

"Hatalmas motivációt adott ez a hír, hétfőn, amikor megtudtam, akkora löketet adott, hogy kedden úgy edzettem mint még soha! Remélem, az olimpiára is ilyen mentalitással és felkészültségi állapotban érkezem, és akkor aranyat tudok majd szerezni" - fogalmazott Losonczi.

A kötöttfogású válogatott Lakitelken kezdi meg az alapozást és a felkészülést a 2024-es szezonra, amely az eddigiektől eltérően már január második hétvégéjén rajtol a zágrábi Ranking-viadalon. Jövőre mindössze két nemzetközi rangsorversenyt rendeznek, de a február 12-18-án Kolozsváron sorra kerülő kontinenstornán is értékes világranglista pontokat lehet majd szerezni, ami különösen fontos lehet az olimpiai kiemelést illetően, ugyanis csak a súlycsoportok legjobb négy birkózóját emelik ki Párizsban.

Az erzsébetiek fiatal versenyzője kijelentette, határozott célkitűzéssel utazik Párizsba: "Jövőre olimpiai bajnok akarok lenni!"