Felkavaró hír érkezett Szoboszlai csapattársával kapcsolatban

A kolumbiai sajtó beszámolója szerint két fegyveres férfi egy motorról leszállva támadta meg Luis Diaz szüleinek autóját. A kolumbiai válogatott támadó édesanyját és édesapját elrabolták, és egy ház pincéjébe zárták őket – írja a sportal.hu.

A legfrissebb hírek szerint Diaz édesanyját már sikerült kiszabadítani, a rendőrség pedig azon dolgozik, hogy édesapja is biztonságba kerüljön.

? Sources close to Luis Díaz confirm that his mother Cilenis Marulanda has been rescued by the police.



The operation now continues to free his father, kidnapped earlier today. pic.twitter.com/LNAtKNi2dz