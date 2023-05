Virth Balázs: Milák Kristóf esetében nem nagyon lehet mellébeszélni

A párizsi olimpiára is hitet és erőt ad, ha valaki jól szerepel az idei év egyetlen kiemelt úszóeseményén, a júliusi fukuokai világbajnokságon – mondta az InfoRádióban Virth Balázs, aki az egyaránt világbajnok Kapás Boglárka és Milák Kristóf mestere is.

"A magyar bajnokság után a versenyzők kaptak egy négynapos pihenőt, ezt követően állóképességi pótlással folytatódott a felkészülés. Itt a legfőbb cél, hogy a bajnokság formába hozása, a versenyen eltelt idő és a pihenés után az állóképességet visszahozzuk magas színvonalra, és utána nagy intenzitással készüljünk a versenyekre, úgyhogy még két edzőtáborban fogunk részt venni" – magyarázta.

A kisebb sorozatok állomásairól, a Mare Nostrum, illetve a magyar válogatott számára minden évben kiemelt római Sette Colli verseny idei szerepéről, hasznáról elmondta, a cél

Kapás Boglárka esetében az volt, hogy ismét versenyezzen a magyar bajnokság után 400 gyorson és 400 vegyesen – nem kerülve fő számát, a 200 pillangót, hanem inkább kipróbálva magát állóképességi számokban

Márton Richárd esetében, mivel szeretne elindulni az olimpián 200 pillangón és a 4x200-as gyorsváltó tagjaként is, és ez a kettő nehéz együtt, megkezdi az úszó a sorozatterhelést, "aztán meglátjuk, mi történik".

Az országos bajnokságon aranyérmet szerzett a tanítványok közül Zombori Gábor is, akinek az edző szerint visszatért a lendülete.

"Amióta nálam úszik, a 400 gyorstól nagyon rettegett. Ellenben fejlődött mellen, fejlődött háton, a pillangó is sokat javult, úgyhogy gondoltuk, még egyszer nekifekszünk a vegyesnek, jól is alakult, ráadásul nemcsak a 200, hanem a 400 méter is, ráadásul olyan időt úszott azon kívül, hogy győzött, ami motiváció lehet a számára. 20 éves fiatal, még tud fejlődni."

Hogy bizonyos versenyzők az "olimpiáért" elengedhetik-e a jövő júliusig hátra lévő – rendhagyó módon – két világbajnokság bármelyikét (idén nyáron a japán Fukuoka, azt követően 2024 elején a katari Doha ad otthont világeseménynek), azt mondta, "meglátjuk, hogy hol tartunk".

És itt jön be talán a legfontosabb személy neve is, a magyar úszósport jelenleg legfontosabb szereplőjéé.

"Milák Kristóf esetében egyértelmű a helyzet, nem nagyon lehet mellébeszélni, hogy mit várunk tőle"

– nyomatékosította.

Kapás Boglárka esetében – aki korábban Milákhoz hasonlóan szintén 200 pillangón volt világbajnok – arra számít, hogy a legjobbját ússza, de "azt sosem lehet tudni, mire lesz elég" akár a vb, akár az olimpia esetében, "bármi történhet", 2 perc 6 másodpercen belüli idővel akár a mezőny elején, de a végén is lehet végezni.

Márton Richárd esetében az a kérdés, hogy bár Eb-ezüstérmes, egy vb "teljesen más", ám ha sikerülne döntőbe kerülnie, el fogja hinni, hogy az olimpián is sikerülhet – fejtegette Virth Balázs.

