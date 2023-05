Két szóval válaszolt Szoboszlai arra, marad-e Lipcsében, nagy derültség lett - videó

A Bayern Serge Gnabry góljával ugyan megszerezte a vezetést a 26. percben, de az éppen a bajorokhoz tartó Konrad Laimer a 64. percben kiegyenlített. Az utolsó negyedórában a lipcseiek két büntetőt is rúghattak, az elsőt Nkunku, a másodikat Szoboszlai Dominik váltotta gólra. Mind a magyar válogatott csapatkapitánya, mind Willy Orbán végigjátszotta a 3-1-re végződő mérkőzést.

Az eredménynek a bajnoki címre is hatása lehet.

Szokás szerint riporterek faggatták a játékosokat a mérkőzés végén. Szoboszlai Dominik is kapott kérdéseket, köztük azt is, hogy marad-e Lipcsében? Mint arról az Infostart is beszámolt, a játékos talányosan nyilatkozott a jövőjéről néhány napja azok után a pletykák után, hogy ő lenne a Premier League-ben szereplő Newcastle United egyik fő kiszemeltje, és hogy az angol klub ki is fizetheti érte a 2026-ig szóló szerződésében szereplő 70 millió eurós kivásárlási árat.

"Még három mérkőzésig biztosan az RB Leipzigben játszom. Szeretnék a Bajnokok Ligájában szerepelni és szeretném megnyerni a kupát másodszor is a Lipcsével. Hogy mi történik a nyár után, majd meglátjuk" - mondta a 22 éves középpályás, aki arra az újságírói kérdésre, miszerint biztosan marad Lipcsében, azt felelte: "Nem mondtam ilyet."

Most ismét erről igyekeztek faggatni a játékost - érdemes megnézni a válaszát ("Következő kérdést!") és az arra érkező újságírói reakciókat (élénk derültség).

News #Szoboszlai: „Next question!“ when asked if he will stay at Leipzig beyond this season in order to play Champions League. Boss Eberl said a few minutes ago there were talks with his management in the last days.



As revealed via colleague @philipphinze24: NOW he’s a transfer… pic.twitter.com/iG8LY4o0w4 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 20, 2023