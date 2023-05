Ilyen a Balaton vadonatúj aszfaltcsíkja - képek, videók

A 4115 méter hosszú, 16 kanyart tartalmazó aszfaltcsík a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekkel az M7-es autópályától néhány kilométerre, Budapesttől mindössze 85 kilométer távolságra helyezkedik el.

A Balaton Park Circuit nyitó sajtótájékoztatóján Gianpaolo Matteucci, a versenypálya igazgatótanácsának tagja elmondta, a létesítményt megálmodó és finanszírozó, magánbefektetőkből álló csoport minden tagja az első pillanattól fogva hitt abban, hogy ez a pálya megvalósítható.

"Ez a létesítmény a Nemzetközi Automobil Szövetség és a Nemzetközi Motorsport Szövetség által előírt legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően lett megépítve, ennek köszönhető az is, hogy gyakorlatilag bármilyen versenynek otthont tud adni. Folyamatban van egy négycsillagos, 145 szobás szálloda építése is, ez hamarosan elkészül, az ottani helyiségekből pedig a pályára nyílik közvetlen kilátás" - mondta Matteucci. Hozzátette, a versenypálya a reményeik szerint a térség turizmusának új lökést ad, valamint jelentős szerepet játszik a munkahelyteremtésben is. A Balaton Park versenypálya Balatonfőkajáron 2023. május 18-án. Az M7-es autópályától néhány kilométerre, Budapesttől mindössze 85 kilométer távolságra elhelyezkedő 4115 méter hosszú, 16 kanyart tartalmazó aszfaltcsíkot hivatalosan május 16-án adták át. MTI/Vasvári Tamás MTI/Vasvári Tamás

A pályát tervező Gulácsi Ferenc koronavírus-fertőzés miatt nem lehetett jelen az eseményen, üzenetében úgy fogalmazott, valódi csapatmunka volt az aszfaltcsík kialakítása, a folyamat során pedig igyekeztek a versenyzők fejével gondolkodni.

"Elsősorban három szempontot vettünk figyelembe a tervezéskor, ezek pedig

a biztonság, a fenntarthatóság, valamint a versenyzők irányába támasztott kihívás voltak"

- fogalmazott a tervező.

A sajtótájékoztatón részt vett Giancarlo Fisichella háromszoros Forma-1-es futamgyőztes autóversenyző, aki elsőként ment végig az aszfaltcsíkon egy utcai Ferrarival. Az ötvenéves pilóta elmondta, megtiszteltetés volt a számára, hogy ő próbálhatta ki elsőként a Balaton Park versenypályát, majd ismertette a legfőbb vezetéstechnikai sajátosságokat, illetve a pálya fontosabb tudnivalóit versenyzői szempontból.

"A célegyenes végén jó lehetőség kínálkozik az előzésre, a hátsó egyenesben pedig érzésem szerint versenyautóval 250-260 kilométer/órás, Forma-1-es autóval pedig akár 300 kilométer/órás sebességet is el lehet érni"

- mondta az olasz pilóta.

Itt pedig pár videó arról, milyen rajta végigmenni:

Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit motorsport részlegének operációs vezetője ismertette, hogy 40 ezer négyzetméternyi paddock-terület áll a rendelkezésükre, a boxutcában 48 garázs található, és a legújabb, MyLapsX2 elnevezésű versenyirányítási rendszert használják.

"Rengeteg tervünk van még, ezzel a mai eseménnyel pedig a versenynaptárt is megnyitottuk. Reméljük, hogy a különböző versenysorozatok közül minél többen döntenek majd úgy a közeli és távolabbi jövőben, hogy nálunk szeretnének versenyezni" - jelentette ki. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Forma-1-hez, valamint a MotoGP-futamok megrendezéséhez további előírásoknak kell még megfelelniük, ugyanakkor az F1-et nem akarják "elhozni" a Hungaroringről, mert az a versenysorozat "oda tartozik".

A létesítmény várhatóan áprilistól októberig üzemel majd teljes kapacitással.

Nemcsak versenyautók, utcai autós rendezvényeknek is otthont adhat majd a pálya, ahova a nézők adott esetben különbuszokkal juthatnak majd el a pályára - derült ki a Füred TV riportjából.

Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke elmondta, elkezdődik a Hungaroring felújítása, a következő 3 évben főként a Forma-1-es versenyekre fognak koncentrálni, és nem biztos, hogy minden más versenyt meg tudnak rendezni, ezért jó megoldás lehet a Balaton Park Circuit. A szövetség igyekszik összehangolni az érdekelteket, az egyeztetések régóta tartanak már.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás