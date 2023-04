Amerikai–orosz milliárdos versenyfutás zajlik az Újpestért

Valószínűleg nem a hétfői derbi napja lesz a legfontosabb nap az Újpest szurkolóknak a közeljövőben: a Csakfoci értesülései szerint ugyanis a héten ismét Budapestre érkezett Roderick Duchatelet, most kerül sor ugyanis a végső tárgyalásra egy befektetői csoporttal a klub adásvételéről.

A szakportál információi szerint ajánlatot tesz az Újpest FC megvásárlására egy korábbi tulajdonos által szervezett gazdasági tömörülés, ami mögött amerikai befektetők állnak. Az újpesti labdarúgás egyik korábbi meghatározó tulajdonosának vezetésével jött létre hónapokkal ezelőtt egy olyan üzleti csoport, melybe a legtöbb pénzt egy, az Egyesült Államokban bejegyzett gazdasági társaság hozhatja. A lap szerint akár már május első heteiben sor kerülhet a megállapodásra.

Mint írják, az elmúlt időszakban Roderick Duchatelet rendszeresen megfordult Budapesten, utazási célja pedig minden esetben az eladásról történő egyeztetés volt. Az amerikai hátterű cég teljesen át is világíttatta a klubot, és ezt követően vételi ajánlattal állt elő.

A Csakfoci azonban úgy tudja, hogy az elmúlt hetekben jelentkezett egy másik üzleti kör is, ami szintén vételi szándékot jelzett. Ők is külföldi hátterűek, de meglehetősen komolyan jelen vannak a hazai gazdasági életben. Egy orosz gyökerekkel rendelkező, Magyarországon is kifejezetten aktív, nemzetközi viszonylatban is igen tőkeerős család szerepvállalásáról hallani – fogalmaznak, megjegyezve: jelen állás szerint az orosz szál csak akkor lehet befutó, ha a megállapodás az amerikaiakkal meghiúsulna.

