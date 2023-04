Drámai jelenet a Juventus meccsén: a szívéhez kapott a kapus – videó

A találkozó első félidejének hajrájában 0-0-s állásnál egy portugál helyzetet követően Wojciech Szczesny, az olasz sztárcsapat kapusa a mellkasához kapott, kicsit masszírozta, majd a csapattársai jelezték, hogy nincs jól. Azonnal érkeztek a Juventus orvosai, Juan Cuadrado, a csapat kolumbiai focistája pedig máris mutattta a kispad felé, hogy cserére lesz szükség – írja az Origo.

Percekkel később a lengyel válogatott kapus a saját lábán, de könnyek között hagyta el a pályát, a helyére pedig Mattia Perin állt be. Szczesnyt kórházba szállították, ahol alaposan kivizsgálták.

Juventus confirm Wojciech Szczesny is OK after being subbed before halftime after experiencing chest pain. ? pic.twitter.com/E6cOU2YYgt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 13, 2023