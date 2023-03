Ismét megnyerte a Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupát Szilágyi Áron

A tavalyi győzelme után Szilágyi Áron ismét megnyerte a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupát.

A háromszoros olimpiai bajnok vívó georgiai, kazah, amerikai ellenfélen keresztül jutott el - különösebb megerőltetés nélkül - a negyeddöntőig, ahol a 16 között Iliász Nikolászt búcsúztató egyiptomi Ziad Elszisszivel csapott össze. Az elején könnyedén adta a tusokat, de 4-1 után az egyiptomi egyenlített. Aztán Szilágyi 8-4-re megint elhúzott, az egyperces pihenőt követően pedig Elszisszi 12-11-nél tudott a legközelebb férkőzni a magyar kardozóhoz. Onnantól viszont Szilágyi adott tusokat.

Az elődöntőben Gu Bon Gillel csapott össze, és magas színvonalú asszóban győzte le hat tus különbséggel a dél-koreai válogatottal kétszeres olimpiai, négyszeres világbajnok ellenfelét.

A tavaly nyáron az egyéni világbajnoki aranyérmet is begyűjtő magyar vívó a döntőben az elmúlt évben Európa-bajnok Sandro Bazadzéval mérkőzött. Jobban kezdett a világranglista georgiai éllovasa, aki 8-4-re vezetett, amikor az egyperces szünet következett. A folytatásnál piros lapot, ezzel büntetőpontot kapott Bazadze, mivel korábban sárga lapot érően "rajta" előtt indult, ezúttal pedig akció közben elfordult, mert azt hitte, volt találat. A számára kedvezőtlen akció ugyanakkor nem zavarta meg, 11-5-re elhúzott, majd 14-10-nél egészen közel került a győzelemhez. Szilágyi azonban képes volt összeszedni magát, tusról tusra jött fel, a teljesen megtelt lelátóról többször is felhangzott az "Áron, Áron" buzdítás, végül összejött az egyenlítés, majd a győzelmet érő tust is a magyar vívó adta.

"A döntőben minden volt, mint a búcsúban" - mondta közvetlenül az utolsó asszója után a közönségnek. "Sandro elképesztően gyors volt az első félidőben, erre kellett megtalálnom a megfelelő választ."

Úgy fogalmazott, hogy különösen a szünet után adott neki erőt a biztatás, az egyperces pihenőben arra gondolt, hogy ha már ennyien kijöttek neki szurkolni, nem hagyhatja cserben őket.

"Próbáltam összeszedni magam, mert fáradt is voltam" - tette hozzá.

Elárulta, hogy az ellenfél 14-10-es vezetésénél úgy érezte, nincs vesztenivalója.

Az MTI-nek kiemelte, hogy az elején nagyon lassan mozgott, a későbbiekben valahogy meg kellett törnie Bazadze lendületét.

"Arra mindig számíthat az ember, hogy a világranglista vezetőjével összekerül egy versenyen. Sokszor találkoztunk, de most más stílusban vívott" - folytatta.

Edzője, Decsi András úgy vélekedett, hogy a verseny rangjához méltó volt a döntő.

"Áron sokszor találkozott már Bazadzéval, aki azonban most a korábbiaknál támadóbb, agresszívebb volt, jött befelé a páston, ennek kellett megtalálni az ellenszerét. Az első félidőben hajszálon múltak Áron találatai, a szünetben azt mondtam neki, higgyen a parádokban. Ilyen szinten ekkora hátrányt ledolgozni nem kis teljesítmény" - hangsúlyozta az MTI-nek a szakember.

A budapesti versenyt a világranglista másodikjaként kezdő Szilágyi decemberben Orléans-ban Grand Prix-t nyert.

A mostani viadalon könnyedén összejöhetett volna magyar negyeddöntő, de Iliász egy fordulóval korábban egy tussal kikapott Elszisszitől úgy, hogy 13-11-re vezetett, majd az egyiptomi fordítása után 13-14-ről még egyenlített. Az utolsó találatot vitatta, az asszóvezető azonban videózás után megerősítette első ítéletét. Iliász ukrán vívó elleni sima győzelemmel kezdett, a második ellenfele pedig az Oh Szang Ukot meglepetésre legyőző japán Streets Kaito volt. A csapatban négyszeres világ- és egyszeres olimpiai bajnok dél-koreai vívó, aki két éve megnyerte a budapesti versenyt, hosszú kihagyás után tért vissza. Iliász a japán ellen is simán nyert.

A 16-ban volt Gémesi Csanád is, aki az első fordulóban a 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-ezüstérmes Szatmári Andrást, a nemzetközi rangsor 13. helyezettjét győzte le, akárcsak a decemberi országos bajnokság döntőjében. Ezúttal 8-3-ra elhúzott, majd Szatmári 10-9-nél fordított, de utána már csak Gémesi adott tust.

"Egyszerűen nem vívtam jól" - összegzett később a vesztes. Gémesi másodjára szoros asszóban múlta felül német ellenfelét, majd a tavaly vb-ezüstérmes Maxime Pianfettival találkozott, akivel szemben egyáltalán nem találta a ritmust. Egymás után kapta a tusokat, tanácstalannak tűnt, nem volt esélye a felzárkózásra. Később azt mondta, "lerohanta" őt a francia vívó.

A budapesti viadal pénteken a selejtezővel kezdődött a BOK Csarnokban, a 211 fős mezőnyben 21 hazai vívó indult. Közülük öt - Szilágyi és Szatmári kiemeltként, Iliász, Gémesi és Galgóczy Tamás a selejtezőből továbbjutva - vívhatott a főtáblán. Utóbbi szombaton az első mérkőzésén vereséget szenvedett.

Vasárnap a Zarándi Csaba csapat világkupára kerül sor a BOK Csarnokban, a verseny 11 órakor rajtol, 17 órakor rendezik a bronzmérkőzést, utána pedig a döntőt.

Eredmények:

a 64 között:

Szilágyi Áron-Beka Bazadze (georgiai) 15-10

Iliász Nikolász-Andrij Jagodka (ukrán) 15-7

Gémesi Csanád-Szatmári András 15-10

Tom Seitz (francia)-Galgóczy Tamás 15-8

a 32 között:

Szilágyi-Artyom Szarkisszjan (kazah) 15-8

Iliász-Streets Kaito (japán) 15-8

Gémesi-Frederic Kindler (német) 15-13

a 16 között:

Szilágyi-Mitchell Saron (amerikai) 15-11

Ziad Elszisszi (egyiptomi)-Iliász 15-14

Maxime Pianfetti (francia)-Gémesi 15-2

negyeddöntő:

Szilágyi-Elszisszi 15-11

Gu Bon Gil (dél-koreai)-Daryl Homer (amerikai) 15-11

Pianfetti-Ha Han Szol (dél-koreai) 15-5

Sandro Bazadze (georgiai)-Eliott Bibi (francia) 15-10

elődöntő:

Szilágyi-Gu 15-9

Bazadze-Pianfetti 15-9

döntő:

Szilágyi-Bazadze 15-14

A végeredmény: 1. Szilágyi Áron, 2. Sandro Bazadze, 3. Gu Bon Gil és Maxime Pianfetti, ...11. Iliász Nikolász, ...15. Gémesi Csanád, ...36. Szatmári András, ...53. Galgóczy Tamás

Nyitókép: Kovács Tamás