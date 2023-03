Ünnep - Még hogy Lionel Messi visszavonult a válogatottól?

Az argentin labdarúgó-válogatott csütörtökön 2-0-ra legyőzte barátságos mérkőzésen a panamai csapatot, ez volt a dél-amerikai gárda első fellépése a decemberben aratott világbajnoki sikere óta.

Az Albiceleste végig irányította a találkozót, de csak a 78. percben szerezte meg a vezetést, miután Lionel Messi kapufáról kipattanó szabadrúgását Thiago Almada lőtte a hálóba.

A végeredményt a hétszeres aranylabdás szupersztár állította be tíz perccel később, ezúttal is szabadrúgást lőtt, a vendégek hálóőrét viszont most nem mentette meg a kapufa.

Messi pályafutásának 800. gólját, amely 99. találata volt a nemzeti csapatban, több mint 80 ezer szurkoló láthatta a helyszínen az argentin fővárosban.

Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel