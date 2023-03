Még a Roland Garros előtt visszatér Udvardy Panna

A világranglistán 91. helyezett játékos a szövetség honlapján elmondta, az első vizsgálatkor még csontrepedést is diagnosztizáltak, de később bebizonyosodott, hogy "csak" szalagszakadásról van szó.

"A pályán még cipőben el tudtam sétálni a padhoz, de amint levettem, éreztem, hogy nem tudok rálépni, nagy fájdalmaim voltak. Két napra rá hazarepültem Mexikóból Floridába, ahol az első két hét volt a legnehezebb, ezalatt egyáltalán nem tudtam súlyt helyezni a lábamra,

úgyhogy csak mankóval bicegtem.

Most, két és fél hét elteltével végre lekerülhetett a csizma, egy kisebb bokakötőben és rendes cipőben sétálhatok, vezethetek is, így örülök, hogy kicsit ki tudok mozdulni" - mesélte a 24 éves játékos, hozzátéve, szerencséjére erőnléti edző barátja ért a fizioterápiás rehabilitációhoz is. Jelenleg Kerrie Brooks segíti a felépülését, aki tíz éven keresztül Serena és Venus Williamsszel is dolgozott, és a házuktól tíz percre van a rendelője.

A kaposvári teniszező közölte, az áprilisi Billie Jean King Kupa csoportmérkőzéseken még nem vehet részt a válogatottal, annak viszont örül, hogy

a szakértők szerint a vártnál jobban halad a rehabilitáció.

"Ha így folytatom, egy hét múlva akár elkezdhetek lassan kocogni, rá egy hétre pedig mozgás nélkül, egy helyből napi harminc-negyvenöt percet teniszezni. Jelenleg az a cél, hogy a Roland Garros előtt két versenyt játsszak, bízunk benne, hogy így is lesz" - tette hozzá Udvardy Panna.

