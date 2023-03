Ilyen gólt kapus még nem rúgott – tényleg Guinness Rekord lehet belőle

A chilei bajnokságban játszó Requena, a Cobresal kapusa a Colo-Colo elleni meccsen rúgta ki a labdát a 77. percben: csapata már ekkor 2-0-ra vezetett – írja a CNN. Az ellenfél kapusa, Brayan Cortés azonban elhagyta a büntetőterületet, a labda átpattant a feje fölött. Hiába igyekezett, nem tudta már elérni a labdát, így az ellenfél kapusa gólt rúgott.

A TNT Sports Chile szerint 101 méterről talált a kapuba Requena, ami Guinness Rekord lehet, ha hitelesítik. A jelenlegi rekord 96,01 méter, amelyet Tom King állított fel 2021-ben a Newport County és a Cheltenham Town közötti mérkőzésen az angol negyedosztályban.

A kapus a Radio Bio Bionak elmondta, hogy tudomása szerint klubja el is indítja a rekord igazolásának hivatalos folyamatát.

"Most arra várunk, hogy megtudjuk: mi szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy valójában mekkora volt a távolság. Az Chilei Labdarúgó Szövetség felkérte a klubot a pálya méreteinek ellenőrzésére. Boldoggá tesz, hogy egy ilyen eseménnyel bevonulok a történelembe" – nyilatkozott Requena.

Véleménye szerint a rekordban szerepet játszhatott, hogy a Cobresal stadionja 2400 méteres magasban található.

"Gyorsan akartam elvégezni a kirúgást, hogy megpróbáljam meglepni az ellenfelet, és a dolog szokásosnál kicsit jobban sikerült. Az első dolog, amit tettem, amint a labda elhagyta a lábamat, az volt, hogy fogtam a fejem, mert két játékos is tiszta helyzetben volt az ellentámadáshoz, és rájöttem, hogy túl hosszú lett a labda. De amikor láttam, hogy a labda átpattan Brayanon, akkor már gondoltam arra, hogy a labda be is mehet" – emlékezett vissza a góljára.

Nyitókép: Forrás: YouTube