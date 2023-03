Sporttörténelem: hetet kapott a Manchester United

A Liverpool hazai pályán 7–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában.

A Pool korábban még soha nem győzte le ekkora különbséggel ősi riválisát, eddig a csúcs az 1895 októberében aratott 7–1-es siker volt másodosztályú meccsen.

Jürgen Klopp együttese a holland válogatott Cody Gakpo révén került előnybe az első félidő hajrájában. A fordulás után többször is hibázott a vendégegyüttes, Luke Shaw eladott labdájából Darwin Nunez volt eredményes, majd Gakpo vette be ismét a Manchester United kapuját.

A folytatásban egyre magabiztosabban támadtak a hazaiak, és - mindössze egyet leszámítva - szinte minden kaput eltaláló lövésükből növelni tudták az előnyt: Mohamed Szalah a 66. percben beállította Robbie Fowler házi gólrekordját, majd csaknem 20 perccel később meg is döntötte azt, így 205 mérkőzésen szerzett 129 találatával az egyiptomi válogatott sztárja lett a Liverpool legeredményesebb játékosa a Premier League történetében. Gakpóhoz hasonlóan Nunez is duplázott, majd a 88. percben a csereként beállt Roberto Firmino állította be a végeredményt.

A Liverpool immár nyolc mérkőzés óta veretlen az Anfielden a Manchester Uniteddel szemben.

Premier League, 26. forduló

Liverpool-Manchester United 7-0 (1-0)

Nottingham Forest-Everton 2-2 (1-2)

Southampton-Leicester City 1-0 (1-0)

Arsenal-Bournemouth 3-2 (0-1)

Aston Villa-Crystal Palace 1-0 (1-0)

Brighton-West Ham United 4-0 (1-0)

Chelsea-Leeds United 1-0 (0-0)

Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)

Manchester City-Newcastle United 2-0 (1-0)

A tabella

1. Arsenal 26 59-25 63 pont

2. Manchester City 26 66-25 58

3. Manchester United 25 41-35 49

4. Tottenham Hotspur 26 46-36 45

5. Liverpool 25 47-28 42

6. Newcastle United 24 35-17 41

7. Fulham 25 36-31 39

8. Brighton 23 43-29 38

9. Brentford 23 37-30 35

10. Chelsea 25 24-25 34

11. Aston Villa 25 31-38 34

12. Crystal Palace 25 21-32 27

13. Wolverhampton 26 19-35 27

14. Nottingham Forest 25 20-44 26

15. Leicester City 25 36-43 24

16. West Ham United 25 23-33 23

17. Leeds United 25 29-40 22

18. Everton 26 19-38 22

19. Southampton 25 20-41 21

20. Bournemouth 25 24-51 21

Nyitókép: JAMES SPEAKMAN