Ennyit ér Mbappé és Messi együtt

A PSG az előző négy mérkőzéséből hármat elveszített, a Lille elleni, Messi a 95. percben lőtt góljával kivívott 4-3-s siker előtt a Francia Kupában, a bajnokságban és a Bayern ellen a BL-ben is kikapott. Ilyen rossz sorozata 2020 ősze óta nem volt, Messi érkezése óta tehát még egyszer sem.

A Francia Kupából éppen az Olympique Marseille elleni idegenbeli vereséggel esett ki, most pedig – a helyi rendőrség direktívája alapján szurkolói nélkül – oda tért vissza a hétvégén. Neymar a bokasérülése miatt nem játszhatott, de nem is kellett, Messi és Mbappé mindent „elintézett”. (Ráadásul kiválóan védett Gianluigi Donnarumma.)

Az első gólnál a francia csatár rúgta a kapuba az argentin világbajnok labdáját, a leshatárról kiugorva.

A másodiknál szerepet cseréltek, Mbappé a balszélső helyéről lőtt precíz beadására Messi mozdult a legjobbkor, megduplázva az előnyt. A harmadik volt a legszebb: Messi beemelte a labdát a védők mögé, a tizenhatoson belülre, Mbappé pedig kapásból a hosszú sarokba lőtt.

Kylian Mbappé megszerezte a 150. gólját a francia élvonalban, mégpedig mindössze 24 évesen és 2 hónaposan. A világbajnokságok történetének rekorderét, Just Fontaine-t előzte ezzel meg, aki 26 évesen és 2 hónaposan jutott el eddig a mérföldkőig – még 1959-ben. Harmadik a listán Hervé Revelli (1972, 26 évesen és 3 hónaposan). Mbappé, minden sorozatot figyelembe véve, Edison Cavanit utolérve, megszerezte 200. gólját a PSG-ben.

A francia világbajnok és vb-ezüstérmes csatár elképesztően hatékony góllövő,

de nem „csak” abban kiemelkedő: Messivel közösen már kilenc, Neymarral öt gólt szereztek egymás átadásából.

Miután a fordulóban a Monaco is kikapott (a Nice-től), nem csak a Marseille, a PSG megint magabiztos, nyolcpontos előnnyel vezeti a bajnokságot. A két szupersztárnak ma este már Párizsban lesz újabb jelenése: mindketten jelöltek a FIFA The Best gáláján az év legjobb férfijátékosát megillető díjra.

