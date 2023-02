Megtámadták a pályán a volt újpesti kapust, váratlan volt a reakciója - videó

A csütörtök esti PSV–Sevilla labdarúgó Európa-liga-mérkőzés feszült végjátékában egy szurkoló berohant a játéktérre, és megtámadta a vendégek kapusát, Marko Dmitrovicot. A korábbi újpesti labdarúgó nem hagyta magát, földre vitte a behatolót, akit az időközben megérkező biztonságiak kivezettek a pályáról.

„Egy rajongó hátulról meglökött. Gondolom, dühös volt a csapata eredménye miatt. Biztos, hogy egy kicsit őrült is vagy részeg volt. Lökdösött, én pedig megállítottam, amíg a biztonságiak megérkeztek. Düh volt bennem, de ilyen dolgok nem történhetnek meg, és remélem, hogy megbüntetik” – mondta. A 32 éves játékos 2013-ban volt az Újpest kapusa, majd rövid angliai kitérő után Spanyolországban csinált karriert: az Alcorcon majd az Eibar játékosa volt, 2021 óta véd Sevillában.

„Nem mondom ki, amit valójában tenni akartam vele. Örülök, hogy higgadt maradtam, és leszereltem. Ha valaki megtámad, meg fogom védeni magam” – idézi a sportal.hu. Végezetül kijelentette, hogy „a PSV egy nagyszerű klub és biztosan meg fogja büntetni szurkolóját.”

