Tragédia: 44 évesen elhunyt a Videoton futballistája

A hosszú betegség után elhunyt korábbi labdarúgó emléke előtt gyászszünettel tisztelegtek a MOL Fehérvár–Puskás Akadémia bajnoki előtt – írja a sportal.hu.

1998-ban az Újpest ellen mutatkozott be az NB I-ben, ugyanebben a szezonban a junior bajnokság gólkirálya volt 21 találattal. 1998 telén Pécsre szerződött, ahol többek között Gera Zoltán is a csapattársa volt. Az 1999-2000-es idényben visszatért a Vidihez, tagja volt a másodosztályt 101 ponttal megnyerő csapatnak, közben - kettős igazolással - az NB III-as Bodajkban is játszott, a harmadosztályban gólkirály lett. Játszott kölcsönben Celldömölkön és Siófokon, utóbbi együttessel NB II-es bajnoki címet szerzett. Ausztriában a Rotenturm játékosa volt, itt is első lett a mesterlövészek versenyében. Később Szigetszentmiklóson, Százhalombattán, végül Felcsúton futballozott.

Szurkolóként visszavonulása után gyakran a helyszínen szurkolt a Vidinek, 2023-ban, tragikusan fiatalon hunyt el – írja róla a klub honlapja.

Nyitókép: Pixabay