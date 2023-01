Kiesett az Arsenal az FA-kupából

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere öt alapjátékosa (Martin Ödegaard, Olekszandr Zincsenko, William Saliba, Gabriel Martinelli, Aaron Ramsdale) nélkül nélkül kezdte a mérkőzést, ami sugallhatja azt is, hogy milyen széles a kerete, de akár azt is, hogy a legrégebbi még ma is létező labdarúgókupa-sorozat elnyerése nincs a prioritások között. Ettől még igyekezett az Arsenal, sőt az első félidőben több helyzete is volt, mint a Citynek.

A második játékrészben született a mérkőzést, s a továbbjutást eldöntő gól, a hátvéd Nathan Ake lőtte a 64. percben.