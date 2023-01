Az éllovas Ferencváros nem bírt a sereghajtó Vasassal

A címvédő és éllovas Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott sereghajtó vendégével, a Vasassal a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

OTP Bank Liga, 17. forduló:

Ferencvárosi TC-Vasas FC 0-0 Groupama Aréna, 8579 néző, v.: Bogár



sárga lap: Márkvárt (67.), Holender (84.)



Ferencvárosi TC:



Dibusz - Wingo, S. Mmaee, Kovacevic, Civic - Besic, Esiti (Vécsei, 65.) - Traore, Mercier (Marquinhos, 65.), Nguen (Auzqui, 88.) - R. Mmaee (Boli, 88.)







Vasas FC:



Uram - Baráth (Szilágyi, 75.), Otigba, Iyinbor - Szivacski, Berecz, Ódor - Márkvárt (Hidi, 71.) - Radó, Novothny, Cipf (Holender, 66.)

Bár a várakozásoknak megfelelően a Ferencváros irányította a játékot, azonban igazán komoly helyzetet a szünetig nem tudott kidolgozni a szervezetten futballozó Vasas ellen. Az angyalföldiek szórványos ellentámadásai egy kivételtől eltekintve semmiféle veszélyt nem jelentettek Dibusz kapujára.

A térfélcserét követően a Ferencváros nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, amit Besic keresztlécen csattanó lövése is jelzett. Ebben a periódusban teljesen beszorult a vendégcsapat, amelyet másodjára is a keresztléc mentett meg attól, hogy hátrányba kerüljön. Bár az idő múlásával csökkent a nyomás a Vasas kapuján, de így is voltak veszélyes lehetőségei a zöld-fehéreknek, akik mégsem tudtak betalálni. A hajrában ismét "egykapuzott" az Európa-ligában nyolcaddöntős FTC, de ezen a napon nem tudta feltörni a Vasas védelmét. A labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójának eredményei és további programja: Kisvárda Master Good-Paksi FC 2-2

Debreceni VSC-ZTE FC 3-0

Ferencvárosi TC-Vasas FC 0-0



vasárnap játsszák:



Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 13.00

Újpest FC-Budapest Honvéd 15.30

Kecskeméti TE-MOL Fehérvár FC 17.30

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 16 12 2 2 36-13 38 pont

2. Kisvárda Master Good 17 7 5 5 29-31 26

3. Kecskeméti TE 16 6 8 2 23-16 26

4. Puskás Akadémia FC 16 6 7 3 22-18 25

5. Debreceni VSC 17 6 5 6 30-27 23

6. ZTE FC 17 6 4 7 25-22 22

7. Paksi FC 16 6 4 6 29-28 22

8. MOL Fehérvár FC 16 5 4 7 20-23 19

9. Mezőkövesd Zsóry FC 16 4 4 8 18-26 16

10. Újpest FC 16 4 4 8 19-29 16

11. Budapest Honvéd 16 4 4 8 16-27 16

12. Vasas FC 17 3 7 7 13-20 16