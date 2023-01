Megegyezés született Laidouni ügyében, már be is mutatták új csapatánál

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy megegyezés született Aissa Laidouni ügyében. A sportvezető a posztjában nem említette meg, hogy hová igazol a tunéziai középpályás, de nem sokkal később a német Bundesligában szereplő Union Berlin is közölte: a futballista a klubban folytatja pályafutását.

Aissa Laidouni így Schäfer András csapattársa, de egyben posztriválisa is lesz a német fővárosban.

A 26 éves tunéziai középpályás az Union harmadik téli szerzeménye.

A klub honlapja felidézi, hogy Laidouni Montfermeilben, Párizs keleti külvárosában nőtt fel, rendelkezik francia útlevéllel is, de futballozni Nyugat-Franciaországban kezdett, az Angersben játszott először, és 2016-ban, 19 évesen lépett pályára a francia első osztályban – jobbhátvédként. Nem tudott azonban megragadni az élvonalban, ezért kisebb csapatoknak adta kölcsön a klubja, majd 2018 nyarán Romániába igazolt. Két évig volt a Voluntari középpályása, onnan szerződött 2020-ban a Ferencvároshoz.

Az NB I-ben 64 mérkőzésen lépett pályára, hat gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, összesen 103 tétmeccsen játszott a Ferencvárosban, kilenc gól és 16 gólpassz került be a statisztikájába.

A tunéziai válogatottban 2021 márciusában mutatkozott be, aztán játszott az Afrikai Nemzetek Kupáján, majd a tavalyi világbajnokságon is. Tavaly az év futballistájának is megválasztották Tunéziában.

"Profi futballistaként a legmagasabb szinten akarok játszani, lehetőleg a világ egyik legerősebb bajnokságában. Ezért várom különösen kíváncsian, hogy kipróbáljam a tudásomat a Bundesligában. Azt hallottam mindenhonnan, hogy egy családias klub, de ugyanakkor ambiciózus is. Meggyőződésem, hogy be fogok illeszkedni, és mindent megteszek, hogy sikeres legyek az Unionnal" – mondta a klub honlapjának az új szerzemény.

Az Union és a Ferencváros ebben az idényben még összefuthat az Európa-ligában, igaz, a német csapatnak a nyolcaddöntőbe jutásért még ki kellene vernie a holland Ajaxot, miközben az FTC csoportgyőztesként már biztosan érdekelt lesz a nyolcaddöntő február végi sorsolásán.

A berlini gárda remekül teljesít a Bundesliga 2022–2023-as kiírásában, a második helyen áll, s három pontra van az éllovas Bayern Münchentől.

