Lemondott a párizsi olimpia szervezőbizottságának sportigazgatója

Az olimpiai hírekre és sportágakra szakosodott insidethegames.biz portál beszámolója szerint a korábban világbajnok és olimpiai ezüstérmes asztaliteniszezőt Aurélie Merle váltja, aki 2018-ban csatlakozott a bizottsághoz és eddig az ötkarikás játékok versenyigazgatója, valamint sportigazgató-helyettese volt.

Gatien már a francia pályázat készítésében is nagy szerepet vállalt, majd több meghatározó kérdésben is részt vett a döntéshozatalban: az ő nevéhez fűződik például a hullámlovaglás áthelyezése Tahiti partjaira. Emellett annak a csoportnak is a tagja volt, amely ellenezte a karate olimpiai programban maradását tokiói bemutatkozását követően.

Az 54 éves tisztségviselő tavaly lemondott a Francia Nemzeti Sportintézet igazgatótanácsában betöltött szerepéről, hogy teljes mértékben olimpiai teendőire tudjon koncentrálni.

