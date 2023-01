Boczkó Gábor: Szatmári András sokáig csak vívódott, most viszont vívott

"Nagyon örültem, hogy Andrisnak végre újra összejött a vívás" – mondta az InfoRádiónak Boczkó Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya. Hosszú ideje nem sikerült az egyéni világbajnok kardozónak az éremszerzés a Grand Prix-versenyeken. A szövetségi kapitány szerint Szatmári András bár tehetséges, ügyes vívó, mostanában elcsúszott a versenyzése, főleg az Eb és a vb.

A tuniszi Grand Prix-n végül össze tudta kapni magát,

megragadta a lehetőséget és a legjobb négy közé került.

"Nagyon jót tett az önbizalmának. Reméljük, a jövőben most már kicsit magabiztosabban és jobban fog tudni vívni, a csapatnak továbbra is hasznos tagja lesz" – mondta Boczkó Gábor.

A mostani világranglistapontok fontosak voltak Szatmári Andrásnak, mert ezzel megerősítette helyét a legjobb 16-ban, jelenleg a tizenharmadik. A szövetségi kapitány szerint most a gyengébben sikerült tavalyi csúcsesemények után a világkupa állomásain kell megszereznie azokat a pontokat, hogy a legjobb 16-ban kiemelt legyen. "Azt tudjuk, hogy klasszis versenyző. Nagy privilégium, ha nem kell az első napon selejtezőt vívnod. Remélem, hogy év végére már a top 10-be is be fog kerülni" – jelentette ki.

Gémesi Csanád – aki egy hónappal ezelőtt felnőtt pályafutásának első egyéni országos bajnoki címét szerezte – hetedik helyezéssel zárt a tuniszi Grand Prix-versenyen. A nőknél pedig visszatért Márton Anna, aki rögtön bejutott a legjobb nyolc közé.

Boczkó Gábor szerint Gémesi Csanád már régóta küzd és mutatja, hogy vele is lehet számolni. Az elmúlt években nagyon hasznos tagja volt a csapatnak, néha húzóembere is. Tavaly az Eb-n sikerült bekerülnie a legjobb 8 közé, most ez a Grand Prix-viadalon is összejött. "Nagyon elszánt, nagyon határozott és konkrét elképzelései vannak Párizzsal kapcsolatosan, hogy ott is nagyon tudjon dobbantani. Csanád tényleg nagyon sokat dolgozott ezért az eredményért" – összegzett a kapitány.

Márton Anna helyzete már sokkal viszontagságosabb: a 2021-es olimpián a sérült térde még jobban megsérült, térdszalagja részlegesen beszakadt, bevizesedett és megműtötték a lábát. Eközben örömteli események történtek vele, mert

édesanya lett, és most mindjárt a visszatérő versenyén remek eredményt ért el.

"Nagyon tudatos versenyző, őt is néha le kell állítani, hogy kevesebbet eddzen, mert mindent beáldoz a sikerért" – árulta el Boczkó Gábor. Hozzátette: az egyéniben vb-bronzérmes, olimpiai negyedik helyezett klasszis megmutatta, hogy helye van a világbajnok csapatban, és vezéregyéniség szeretne lenni, így ez egy rendkívül jó konkurenciaharcot fog kialakítani a női kardban.

További érdekességek ide kattintva a Vívópercek friss adásában.

Nyitókép: Facebook/ Szatmári András Vívás