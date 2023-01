Kormányzati döntést sürget Gyulay Zsolt a Forma–1-es Magyar Nagydíj jövőjéről

Gyulay Zsolt szerint most sajnálhatják igazán, hogy nem tudnak további 50 ezer jegyet eladni, mert azok is gyorsan elkelnének. Mint fogalmazott, elképesztő az érdeklődés a Magyar Nagydíj iránt. De nemcsak itthon, hanem a külföldi pályák esetében is jól fogynak a jegyek, amin az F1-es világbajnokságot kereskedelmi jogait birtokló Liberty Média is felbátorodott, nagyobb követelményeket támasztva mind az új, mind a tradicionális pályákkal szemben – magyarázta az InfoRádiónak adott nagyinterjúban az elnök-vezérigazgató, megjegyezve: „mi is érezzük ezt a nyomást”.

Arra a kérdésre, hogy várható-e drasztikus jegyáremelés 2024-re – már csak az infláció és a nagy kereslet miatt –, Gyulay Zsolt azt válaszolta, hogy nem szeretnék, mert az emberek megszokták a mostani árakat, ráadásul euróban értékesítik a jegyeket. Sokkal lényegesebb kérdésnek tartja, hogy a 2027-ben lejáró szerződést meghosszabbítsák, hiszen az erre vonatkozó ajánlatot már megkapták, amelyre záros határidőn belül választ kellene adni.

Mint mondta, az a furcsa és nehéz helyzet állt elő a Hungaroring Sport Zrt. életében, hogy a 12 éves vezetése alatt öt alkalommal volt változás a tulajdonosi jogokat gyakorló tárcában vagy annak élén. Egyelőre Palkovics László lemondásával, illetve az ITM megszűnésével az Energiaügyi Minisztériumhoz kerültek, de még nem biztos, hogy ez lesz a végleges helyük,

a döntési mechanizmus lelassult.

Mindez nagyon rosszkor jött, hiszen a szerződés meghosszabbítására február végig van lehetőség, ehhez pedig az államnak garanciát kell vállalnia – hívta fel a figyelmet Gyulay Zsolt, azt is megjegyezve: már csak azért is fontos lenne a hosszabbítás, mert az indexálás, amely évente növeli a jogdíjat, jelentősen csökkenne, tehát nagyon sokat lehetne spórolni.

Ha meglesz a szerződés, abban vállalják, hogy 2025-ig a felújítást befejezik, a közműveken túl az épületeket is korszerűsítik, ami az idő rövidsége miatt már most sem kis teher. Reményeik szerint már az idei évben megvalósulhat az 1985-ben kialakított közművek elengedhetetlen felújítása.

"Arról nem beszélve, hogy milyen blama lenne, ha egy verseny alkalmával adódna gond, noha egy ilyen korú ingatlannál nem ritka az áramkimaradás vagy a csőtörés" – jegyezte meg.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója arról is beszélt, hogy szíve szerint

nem tologatná a Magyar Nagydíj időpontját,

mert ha egyszer kiszorul a július végi idősávból, nagyon nehéz lesz visszakerülni.

Véleménye szerint kétszer tíz hónap alatt, vagyis akár két etapban meg lehetne valósítani a tervezett beruházásokat, benne az új paddockot is, amely egy 330 méter hosszú, háromszintes, föld alá nyúló épület, mert a mostani bokszok kialakítása nem felel meg a FIA-előírásoknak.

Gyulay Zsolt nagyon bízik abban, hogy egy-két héten belül lesz fejlemény, miután minden jel arra mutat, hogy előbb-utóbb megszületik a döntés arról, hogy a Hungaroring Sport Zrt. hova kerül.

„Ebben a helyzetben különösen is erős felhatalmazások kellenek, hiszen az idő szűk, és ha elszalasztjuk ezt az alkalmat, akkor bármi előfordulhat a mostani világban” – fogalmazott.

Nyitókép: MTI Fotó: Marjai János