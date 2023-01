Most ért véget a spanyol futballbíró Katarban elkezdett ámokfutása

A spanyol futball-liga döntése értelmében Antonio Mateu Lahoz mostantól meghatározatlan ideig nem vezethet mérkőzést az élvonalban, és még a VAR-szobában sem kaphat feladatot.

A 45 éves valenciai játékvezető 2008 óta sípol a La Ligában, míg a FIFA nemzetközi keretének 2011 óta a tagja. Mindig is kissé különcnek tartották, egyrészt mert előszeretettel beszélget a játékosokkal mérkőzés közben, másrészt "engedi" a kemény játékot. Kapott számos komoly feladatot, dolgozott két világbajnokságon, ő dirigálta 2021-ben a Chelsea–Manchester City Bajnokok Ligája-döntőt, de igazán mégis a mostani világbajnokság Argentína–Hollandia negyeddöntőjében figyelt fel rá a világ. A végül a dél-amerikaiak továbbjutását hozó találkozón ugyanis 17 sárga és egy piros lapot mutatott fel, ez pedig rekord a vb-k 92 éves történetében.

Még a továbblépő argentinok is kifogásolták a működését, Lionel Messi a mérkőzés utáni interjúban a meccshez méltatlannak nevezte a játékvezetőt, akitől már a találkozó előtt is tartottak, ismerve a stílusát. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) sem értékelte a rekordot, mert azonnal lemondott Mateu Lahoz szolgálatairól, aki előtt már két vb-meccset (Katar–Szenegál, Irán–Egyesült Államok) is vezetett, és az ottani tíz sárga lap már jelezhette volna a folytatást…

A spanyol bíró nem sokat pihent, december 30-án már a Barcelona–Espanyol katalán derbit vezette, és ismét kitört a botrány: 17 sárga és két piros lapot osztott ki (egy kiállítást pedig még vissza is vont…). Ez a spanyol liga történetében is rekordot jelent.

Szerdán aztán a spanyol Király-kupában várt rá feladat, ahol a Sevilla simán, 5-0-ra verte a harmadosztályú Linarest, ám ez a meccs sem múlt el balhé nélkül: 16 perc után előbb sárga lapot, majd végül pirosat mutatott fel a Sevilla edzőjének, Jorge Sampaolinak.

A meccs után megkérdezték Mateu Lahozt, aki csak annyit mondott: "Remélem, a játékvezetői stábot a futballcsalád tagjaként tisztelik."

Korábban egy lapinterjúban, amikor a sajátos, közvetlen stílusáról kérdezték, ezt mondta: "Ez olyasmi, amit nem tudok irányítani. Nincs benne semmi szereplési vagy irányítási vágy, csak imádom a focit, és így élem meg: szagolom, hallom, érzem. Nem akarok változtatni a munkastílusomon, ami egyben a szenvedélyem is."

Most egy ideig nem tud a szenvedélyének hódolni, mert egyelőre nem ad neki feladatot a liga, de azt nem tudni, mennyi időre szól Mateu Lahoz pihenője.

Nyitókép: Tnani Badreddine/DeFodi Images/Getty Images