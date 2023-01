Messit úgy várták már Párizsban, mint a messiást – videó, képek

A támadó december 18-án szerzett aranyérmet a katari vb-n, ezt követően hazájában ünnepelt, majd a családjával pihent, mielőtt kedden este visszatért a francia fővárosba. A 35 éves Messi szerdán már társaival edzett.

A hétszeres aranylabdás játékos csatlakozott utolsóként a PSG-hez a vb-résztvevő játékosok közül, a döntőben mesterhármast szerző francia Kylian Mbappé már december 21-én edzésbe állt, és ott volt együttesében a Strasbourg elleni 2-1-es győzelem, valamint a Lens-tól elszenvedett 3-1-es vereség során is. Társaik közül a vb-negyedik marokkói Asraf Hakimi, valamint a brazil Neymar is korábban csatlakozott már a kerethez.

Messi visszatérésekor a felvételek szerint Neymarral is pacsizott, viszont Kylian Mbappé nem volt jelent, ő ugyanis New Yorkban volt Hakimivel, hogy megnézze a Brooklyn Nets–San Antonio Spurs NBA-mérkőzést. (Sőt, egy videó tanúsága szerint az utcán is sétáltak, sikeresen inkongnitóba vonulva: fejükön kapucnival, arcuk előtt sállal álcázták magukat, csak egy szemfüles rajongó jött rá, kik is valójában.)

Az argentin klasszisra nagy szüksége van a francia csapatnak, írta a Magyar Nemzet, ugyanis a vb után rendezett két bajnokin erősen döcögött a francia éllovas szekere. A Strasbourg elleni meccset csak a 95. percben lőtt tizenegyesgóllal nyerte meg a PSG, Neymar ráadásul piros lapot kapott, majd a legutóbbi fordulóban a második helyezett Lens otthonában 3-1-re kikapott a csapat, amely így elveszítette az idénybeli veretlenségét.

A bajnokságban listavezető PSG-re pénteken Francia Kupa-mérkőzés vár, de nem valószínű, hogy a pihenőről visszatért sztárt a Chateauroux elleni meccsen már bevetik. A Ligue 1 jövő szerdán folytatódik, a fővárosiak a 18. fordulóban az Angers-t fogadják, itt - 24 nappal a győztes vb-döntő után - nagyobb esély kínálkozik Messi pályára lépésére.

Nyitókép: Twitter/Paris Saint-Germain