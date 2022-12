Tényleg "arab" lesz Cristiano Ronaldo

A portugál sztár 2 és fél évre írt alá pénteken délután a kilencszeres bajnok szaúdi csapathoz. CR évente 75 millió dollárt fog kapni, amivel a világ legjobban kereső focistája lesz - írja az Origo.

Más források szerint összesen 200 millió dollárt kap majd. Ebben a kereskedelmi bevételek is benne vannak.

? Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. ???? #Ronaldo



Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022