A Tatabánya a tartását is eltenné tavaszra

Kimondva-kimondatlanul nekünk idén a harmadik hely a célunk - nyilatkozta Székely Márton. Nem csak a játékosok várják el ezt saját maguktól, hanem a klub és a szponzorok részről is ez a cél, de szerintem a szurkolóink is azt szeretnénk, hogy, ismét Tatabányára kerüljön az a bizonyos bronzérem.

Hozzátette: egy ilyen rangadót egy közvetlen rivális ellen mindig jó megnyerni, akár egyetlen góllal is, mint most. Az a legfontosabb, hogy a tabellán megpróbáltuk leszakítani a közvetlen riválisokat, a Balatonfüred, a Ferencváros, illetve a Csurgó csapatát, így talán az utolsó idei két fordulóra már egy kicsit könnyebben tudunk majd befordulni.

A Balatonfüred ellen az volt a döntő, hogy közé tudtunk tenni azt a négy gólt, amit szinte az egész meccs folyamán tudtunk utána tartani. Többször visszajött az ellenfél kettő illetve egy gólra, de az előző mérkőzéseken is már éreztünk a pályán, illetve láthatták a nézőink, hogy hogy van tartása ennek a csapatnak, így az előnyt is meg tudtuk őrizni - értékelt a kapus.

Volt már olyan mérkőzésünk az idényben, ahol az ellenfelünk sokáig vezetett, de akkor is tudtuk, hogy sikerülhet megfordítani a mérkőzést, és szerencsére így is történt. Nyilván a két Bajnokok Ligájában érintett csapat másik univerzumban kézilabdázik, de ellenük is sikerült néha szép játékot mutatunk, és akár szorosabb periódusokat is láthattak a nézők.

Bár mindenki maximalista, de azért nyilván álmodni sem mertünk volna arról, hogy az utolsó 2 forduló előtt csak a Veszprém és Szeged ellen veszítettünk pontokat, szerintem ilyen az elmúlt 8-10 évben nem volt Tatabányán.

Szeretnénk ezt a formát az elkövetkező mérkőzésekre is megtartani, hogy elérhessük a célunkat - fogalmazta meg Székely Márton.

Nyitókép: Kovács Tamás