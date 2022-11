Keményen üzent Gyulay Zsolt a Liu testvérek távozása után

Gyulay Zsolt csalódottságának adott hangot, amiért a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségnek és a Liu testvéreknek nem sikerült megegyezniük a folytatásról, mindazonáltal úgy véli, köszönettel tartozhatunk nekik, hogy eddig magyar színekben versenyeztek.

Az elmúlt napon a Magyar Olimpiai Bizottságban is tárgyalták Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor országváltási ügyét. Ezzel kapcsolatban a MOB-elnök azt is megjegyezte: sejthető volt, hogy az nem lesz működőképes, hogy kínai edzővel, kínai felkészülésben magyarként fussanak neki a 2026-os milánói téli olimpiának, hogy aztán kínai versenyzőket verjenek meg a döntőben.

A szakember egyetértett azzal, hogy minden helyzet más, tehát a Liu fivérek országváltását nem is érdemes például összehasonítani Dusev-Janics Natasa ügyével, ami egyébként óriási indulatokat váltott ki annak idején. Gyulay Zsolt szerint a jövőre nézve inkább azon kell elgondolkodni, hogy miként lehet megtartani a hasonló versenyzőket, illetve edzőket.

Azzal együtt, jegyezte meg, hogy meglátása szerint az elmúlt tíz év invesztíciója, ami a sportban történt, szemmel láthatóan azt eredményezte, hogy

már nem kifelé áramlanak, hanem inkább hazafelé jönnek az érintettek.

Köszönhetően a kiemelt támogatásoknak és a megbecsülésnek – magyarázta a MOB-elnök, példaként említve a nagyon vonzó olimpiai járadékrendszert. „Van, akit el lehet csábítani, van, akit nem, ebben sok minden közrejátszik” – fogalmazott.

Gyulay Zsolt azt is megjegyezte: mint versenyző, meg tudja érteni, hogy a Liu testvérek követni akarják edzőjüket, Csang Csing Linát, aki pótszülőként kiskoruk óta mellettük volt.

Két ekkora világklasszist még nem veszítettünk el

– hangsúlyozta a MOB-elnök, aki szerint akár még két olimpia is benne lehet a két sportolóban. Tehát ilyen szempontból nagyon érzékeny veszteségnek tartja az országváltásukat.

Nem szenved csorbát az olimpiai felkészülés

Gyulai Zsolt arról is beszélt az InfoRádióban, hogy még a mostani nehezített helyzetben is biztosított az élsportolók színvonalas felkészülése a párizsi olimpiára.

Mint mondta, nemrégiben zárult a konzultációjuk a sportágakkal, ami során azt is felmérték, hogy ki hol tart a kvalifikációs folyamatban, és hogy miben tud segíteni a MOB, hogy minél több kvótát szerezhessenek.

A felmérések alapján azt lehet mondani, nagyon tág a szórás:

114 és 210 közötti kvótával számolnak

– tette hozzá az elnök, aki szerint sok múlhat majd a csapatsportokon.

Egyetértett azzal, azok az „állócsillagok”, akik az elmúlt éveket is meghatározták – úgymint Kopasz Bálint, Szilágyi Áron, vagy Milák Kristóf – idén is jól teljesítettek, és mindig lehet rájuk számtani. Párizs viszont még messze van, így egyelőre a kvótaszerzés és a kvalifikáció lenne a lényeg – tette hozzá Gyulai Zsolt. Szerinte ezen a téren nagyon össze kell dolgozniuk a szövetségekkel a mostani gazdasági helyzetben, ami a sportot is nagyon élesen érint. Kiemelte: a sportállamtitkársággal együtt azon vannak, hogy a közvetlen olimpiai- és kvalifikációs felkészülést semmilyen hátráltató körülmény ne gátolja.

A MOB-elnök szavai alapján egy élsportoló nagyon gyorsan tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, amik lényegében egész pályafutásukat végigkísérik, gondolva itt például arra, hogy a külföldi versenyeken is eltérőek a feltételek, de csak az eredmény számít.

„Gyakorlatilag örök túlélők az élsportolók, és szerintem ebben a nehéz helyzetben is tudnak alkalmazkodni”

– fogalmazott.

Végül megismételte, szorosan együttműködve a (sport)szakállamtitkársággal, nem fog csorbát szenvedni az olimpiai felkészülés, tehát nem lehet majd arra hivatkozni, hogy azért nem szereztünk kvótát, vagy szerepeltünk le Párizsban, mert nem tudnak a magyar versenyzők felkészülni.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor