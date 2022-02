Sportközgazdász: két hazai sportág is nagyot nyerhet a téli olimpia után

A kínai szervezők a meglévő létesítmények használatával igyekeznek jelentősen csökkenteni a téli olimpia rendezési költségeit, ám a koronavírus elleni védekezés így is sok, 10-20 százalékos kiadást jelent számukra - mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.

"Fontos projekt ez Kínának, de nyilván

a pontos pénzügyi adatokat, amelyeket a kínai központi szervektől kap vagy nem kap meg az ember, azokat nem mindig lehet készpénznek venni,

mondjuk úgy, hogy az átláthatóság nem mindig jellemzője a kínai politikai rendszernek. De azt azért lehet látni, hogy erre az olimpiára lényegesen kevesebbet költenek, mint a korábbi, nyári olimpiára, és nem csak azért, mert egy téli olimpia általában eleve kevesebb pénzbe kerül; tudomásunk szerint a 2008-as nyári olimpia Pekingben minden idők legdrágábbja volt, 40 milliárd dollárt emésztett fel" - fejtegette a sportközgazdász, hozzátéve, a mostani téli olimpia szervezési kiadása egyáltalán nem tűnik kiugró összegnek.

Azt azért hozzátette, hogy a nyári olimpiához használt létesítmények és az egyébként is rendelkezésre álló csarnokok most is ott vannak, versenyek lesznek bennük; a "Madárfészekben" lesz a nyitó- és a záróünnepség, a "Vizeskockában" pedig a curlingversenyek zajlanak.

"Tudatosan figyeltek arra, hogy ahol csak lehet, már meglévő létesítményeket használnak,

a többi havas - sí-, bob- és egyéb - létesítmények pedig pontosan azért vannak ilyen távol, 100, illetve több mint 200 kilométerre Pekingtől, mert olyan helyszíneket akartak bevonni, amelyeket nem kizárólag az olimpia céljaira hoztak létre, ez is csökkenti az anyagi ráfordítást" - húzta alá Szabados Gábor.

A járványhelyzettel összefüggésben még elmondta, hogy bár nagyon szigorú buborékot vontak a játékok köré, de így is sokkal több a pozitív eset, mint a tavalyi tokiói nyári olimpián, "ez nyilván az omikron variáns hatása, amelyik jóval fertőzőbb, mint a korábbi mutánsok, így Tokióban még nem igazán volt győzelemre esélyes sportoló, aki kiesett volna a versenyből a járvány miatt, itt már ez is előfordulhat" - figyelmeztetett.

Szabados Gábor szerint Kína nagyon igyekszik meglovagolni a kommunikációban, hogy fővárosa

az első olyan helyszín, amely téli és nyári olimpiának is otthont ad,

és ha nem is biztos, hogy megint az éremtáblázat éremtábla élén végez az ország, mint 2008-ban, ez nem lesz a kínaiak számára egy "vesztes olimpia".

Két felhajtóerőről is beszélt:

ha a rövidpályás gyorskorcsolyázók Dél-Korea után Kínában is sikeresek lesznek, a korábbinál is több szponzori pénz jelenhet meg a sportág körül

a női jégkorong-válogatott kijutása igen kevésen múlt, márpedig a jégkorong a téli olimpia egyik legfontosabb sportága, emiatt a hazai jégkorongra is sokkal nagyobb figyelem, így több pénz is fordulhat.

