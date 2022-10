"Példátlan stratégiai megállapodás" a tenisz világában

A hivatásos férfi teniszezők szövetsége (ATP), a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) és a Davis Kupa kereskedelmi jogait birtokló Kosmos Tennis közösen jelentette be a "példátlan stratégiai megállapodást".

A mérkőzéseket az 5., a 37. és a 47. héten rendezik majd. A három szervezet vezetői szerint az integráció segít a játékosoknak az éves versenynaptáruk megtervezésében.

A megállapodás értelmében az ITF és a Kosmos mellett az ATP is kap két helyet a Davis Kupa új, hatfős bizottságában.

Április közepén jelentették be, hogy november 21. és 27. között, valamint jövőre is Málagában rendezik a Davis Kupa egyenes kieséses szakaszának mérkőzéseit. A csoportkörbe 16 válogatott jutott be, a négy négyesből pedig az első kettő, azaz összesen nyolc együttes jutott tovább, ők játszhatnak majd a trófeáért a spanyol városban.

Az 1900-ban létrehozott Davis Kupa számos változáson esett már át, legutóbb 2019-ben, amikor az oda-visszavágós párharcokat felváltotta az egy helyszínen rendezett döntő torna.

