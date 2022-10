Az E csoportban a második helyen álló Salzburg (6 pont) fogadja az első helyezett Chelsea-t (7 pont), a Dinamo Zagreb pedig a hozzá hasonlóan négypontos Milant. Az első párban amelyik csapat győz, továbbjut. Döntetlen esetén viszont mindkét továbbjutó hely a záró fordulóban dől el. Itt nincs olyan forgatókönyv, hogy már ma este mindkét továbbjutó hely elkeljen.

Az F csoportban a Real Madridot az RB Leipzig fogadja. A címvédő már biztos továbbjutó, de akár egy döntetlennel is garantálja a csoportgyőzelmét. A másik párban a Celtic a Sahtart látja vendégül, előbbinek egy, utóbbinak öt pontja van. Akkor dől el mindkét továbbjutó hely, ha a Szoboszlai Dominikot és Willi Orbánt is felvonultató lipcsei csapat nyerni tud a Madrid ellen, az ukránok pedig kikapnak Glasgow-ban.

A G csoportban a Manchester City már biztosan nyolcaddöntős, így nem kell nagyon izgulnia a dortmundi mérkőzés előtt. A német csapat sincsen rossz helyzetben, elképzelhető, hogy már a mérkőzés kezdete előtt szintén biztos továbbjutó lesz, de ehhez az kell, hogy Spanyolországban döntetlenre végződjön a 18.45-kor kezdődő Sevilla–FC Köbenhavn mérkőzés. Az ötödik forduló előtt a Citynek 10, a Dortmundnak 7, a további két csapatnak 2-2 pontja van.

A H csoportban a Juventusnak az utolsó esélyt kell megragadnia. Egyelőre a Benficának és a PSG-nek nyolc-nyolc, az olaszoknak és a Maccabi Haifának három-három pontja van. A Benfica fogadja a Juvét, már egy döntetlen is elég neki a továbbjutáshoz, de ahhoz is, hogy a Juve kiessen a BL-ből. A másik párban a PSG a Maccabit fogadja, szintén már egy döntetlennel is révbe ér.

5. forduló

E csoport

18.45: Salzburg (osztrák)–Chelsea (angol) (tv: Sport1)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Milan (olasz)

F csoport

21.00: Celtic (skót)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: RB Leipzig (német)–Real Madrid (spanyol) (tv: M4 Sport)

G csoport

18.45: Sevilla (spanyol)–Köbenhavn (dán)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Manchester City (angol) (tv: Sport1)

H csoport

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Maccabi Haifa (izraeli)

21.00: Benfica (portugál)–Juventus (olasz)

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra