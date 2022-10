Mi lesz most a magyar sport aranyérmet termő ifjával?

Az edző elmondta, hogy Milák Kristóf fejlődni akar, de nincsenek konkrét versenyhez kötve a tervezett rekorddöntések. A nyári, budapesti világbajnokságon vitte le saját, három évvel korábban úszott világcsúcsát 1:50,34 percre 200 pillangón, Virth Balázs elmondása szerint azzal nem foglalkoznak, hogy mikor sikerül 1:50 alá mennie, mert ennek rengeteg összetevője van a formába hozástól az aktuális világversenyen bevállalt versenyszámok mennyiségéig. „Nem is beszélünk erről” – szögezte le az edző.

Elmondta, hogy szeptember második hetében kezdték el a felkészülést a nyári pihenőt követően, két hét felhozó edzés után kezdték el az alapozó munkát.

„Kristóf először versenyzett a nyári Európa-bajnokság óta a hétvégi hódmezővásárhelyi kétnapos versenyen, rövid pályán. Az volt a cél, hogy a rövid pályás ob előtt kicsit szokjuk a versenyzést a 25 méteres medencében, úgyhogy több számot is kipróbált, indult

100 és

200 pillangón,

50-en,

gyorsúszószámban pedig 50-en,

100-on,

400-on,

jól sikerült” – mondta Virth Balázs. Hozzáfűzte, hogy Márton Richárdnak ez már a harmadik versenye volt, ő a hétvégi berlini világkupán is indul, szintén 25 méteres medencében, Milák Kristóf viszont nem, ő ezúttal a hosszú távú bajnokságon szerepel 1500 méteren.

Az edző elmondta, hogy az olimpiai bajnokot is hívták a világkupára, de az mindig a három fordulóra szól, Milák Kristóf viszont csak Berlinben szeretett volna úszni, így inkább azt a sorozatot kihagyja, a hosszú távú ob-n pedig a tavalyi szegedi idején szeretne javítani.

Az év végi rövid pályás világbajnokságon két magyar szerepel, Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián. Virth Balázs arról számolt be, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány nem akart nagy csapattal indulni ezen a versenyen, de Miláknak felajánlotta, hogy induljon, ha szeretne.

„Kristóf azért döntött úgy, illetve ketten azért döntöttünk így, hogy maradunk, mert a tavalyi nagyon erős év volt abból a szempontból, hogy egymás után volt a világbajnokság és az Európa-bajnokság, és

szeretnénk idén nagyon komoly klasszikus alapozást csinálni

– mondta Virth Balázs. – 2024 megint nagy menetelés lesz, februárban világbajnoksággal kezdünk Dohában, aztán májusban Európa-bajnokság, júliusban pedig olimpia, azaz nagyon kemény év lesz. Ezt megelőzően pedig 2023 decemberében rövid pályás Európa-bajnokság lesz, amire tervezünk elmenni, szóval nagyon sok verseny lesz, ezért gondoltuk azt, hogy most van esély arra, hogy tényleg egy rendeset alapozzuk, másrészt pedig próbálgatunk olyan dolgokat, amire most van idő. Kristófnak vannak ilyen elképzelései; szeretné más úszásnemben is kipróbálni magát. Most van erre lehetőség, hiszen az olimpia évében a fő úszásnemekre, a fő távokra kell készülni.”

A teljes interjú meghallgatható az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában ide kattintva.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó