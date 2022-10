Bejelentést tett távozásával kapcsolatban Marco Rossi

Terjedelmes interjút adott a Molcsapat.hu-nak Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A sikeres, majdnem az álmok beteljesülésével járó Nemzetek Ligája-szereplésről szólva azt mondta, fáradt is, boldog is.

"Számomra nagyon fontosak az ilyen interakciók, egy közös kép, egy kézfogás vagy néhány kedves szó mind azt mutatja, hogy a magyarok elismerik a munkámat" - mondta a munkája visszajelzéseiről.

Szerinte a válogatott legpechesebb mérkőzése volt az Olaszorság elleni hazai, amelyen bár nem olvasta a csapat rendesen az olasz játékot, fel volt rá készítve, hogy letámadás jön, mégsem alkalmazta azt, amit ez ellen játszani lehet.

"Túlságosan sok keresztpasszt választottunk ahelyett, hogy vertikálisan játszottunk volna" - értékelt.

A pechet több dologgal is alátámasztotta:

Olaszország ellen több volt a magyar szöglet, mint a kétszer is elvert Anglia ellen

ugyanannyi volt a kaput eltaláló lövés, mégis kevesebb a gól az olaszok ellen

az olaszokkal szemben sokkal többet birtokoltuk a labdát, mint Anglia ellen.

Szalai Ádám pótlásáról is beszélt. Ádám Martin egyelőre nem lesz jó megoldás, mert "nem tud kezdőként segíteni", de egyébként is az öltőzőben is pótolni kell majd a válogatottságtól visszavonuló csapatkapitányt.

Saját jövőjéről azt mondta, nyomot akar hagyni a magyar futballban, talán ez már meg is történt, de csak akkor megy el, ha küldik, ezt Csányi Sándorral is tisztázta.

