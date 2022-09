"Nagyon nehéz idők jönnek. Már a Covid alatt is lemorzsolódott a 11-12 éves korosztály hatvan százaléka az úszósportban, még egy ilyet nem fog elbírni. Óriási teher lesz az egyesületeken, az edzőkön, meg a szülőkön is" – mondta az InfoRádióban Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke.

Szerint a sportolás luxuskategória is lehet, ahol majd meggondolják a szülők, hogy inkább a tagdíjat, vagy a rezsiszámlát fizessék. "Ezek sajnos szomorú kérdések, de hozzátartozik az igazsághoz" – mondta. Most a legfontosabb feladatuk az uszodák nyitva tartásának biztosítása. A Magyar Úszó Szövetségnek naprakész információs bázisa van, a régióvezetők felmérték az összes magyarországi létesítményt, hogy mely uszodák zárhatnak be feltételezhetően vagy biztosan. A nyitva lévő helyekre mehetnének a kisebb korosztályok, erre a tervre több pozitív visszajelzés érkezett a Honvéd, a II. kerület, Szentes, Kaposvár, Debrecen, településekről.

A szövetség elnöke azt javasolja, mérjék fel a nem állami üzemeltetésben lévő uszodákat, hogy milyen közbeszerzési energiaszerződéseik, könyvelésük, távfelügyeleti adataik vannak, és mit mire használnak. Szerinte ugyanis

"rendkívül egyszerű dolgokkal is óriási energiaszámlákat lehet megtakarítani."

A BVSC jár ebben élen: itt két 50 méteres medence, két 25-ös és két tanmedence van, és más sportágak is képviseltetik magukat. Az egyesület időben, jó érzékkel, állami segítséggel lépett, és geotermikus energiát fúrt. Így szinte nulla a gázszámlája, a villamosenergia számlája pedig nagyjából fele annyi, mint egy vidéki város uszodájának az éves energiaforrása.

Wladár Sándor kéréseivel a sporttechnológiai bizottságokhoz fordult, és fölajánlotta segítséget több városnak, ahonnan már érkeztek is igények. Hangsúlyozta: fontos lenne egy "kézikönyvet" elkészíteni, felmérni a helyzetet és a jövőbeli terveket kijelölni. Bizonyos uszodákban ugyanis "éjjel-nappal maxon jár a légtechnika és zabálja az energiát", vagy fémhalogén izzókkal világítanak, melyek nincsenek leszakaszolva, vagy az öltözőkben nyitva vannak az ablakok.

A Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint kellenek olyan üzemeltetők, akik ezt felügyelik. A legfontosabb lépéseket meg fogja mutatni a sporttechnológiai bizottság, hogy miként lehet jelentősen csökkenteni az energiafelhasználást a sportolás minőségének romlása nélkül – összegezte Wladár Sándor.

Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Laurent Gillieron