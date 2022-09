Ismét eluralkodott az NBA-láz Tokión

Kosárlabdaláz uralkodik Tokióban, ahol pénteken és szombaton az észak-amerikai liga (NBA) címvédője, a Golden State Warriors a Washington Wizardsszal játszik az előszezonban két mérkőzést, már biztosan telt ház előtt.

A Szaitama Szuper Arénában több mint 20 ezer néző foglalhat helyet, a Warriors és a Wizards meccsein pedig egyetlen üres hely sem marad a lelátón. Úgy sem, hogy a legjobb helyekért 420 ezer jent (1,25 millió forint) kellett fizetni.

Japánban a sportág nagyon népszerű, az NBA pedig hosszú évek óta visz mérkőzéseket a távol-keleti országba, ahol 1990 és 2003 között összesen 12 alapszakaszmeccset játszottak. Legutóbb három éve, még a koronavírus-járvány előtti évben volt NBA-mérkőzés az országban.

Ezúttal a szokásosnál is nagyobb az érdeklődés, nem csupán a három év kihagyás, hanem a bajnok Warriors sztárjai, köztük Stephen Curry miatt. A rajongók Hacsimura Rujra is kíváncsiak, akit 2019-ban draftolt a Wizards, melyben azóta is alapembernek számít, meccsenkénti 13 pontos átlaggal.

Nyitókép: Takashi Aoyama/Getty Images