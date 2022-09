Most egy „fél csoda” is nagyon jól jönne – este magyar–olasz

Nem szégyen bevallani, ha valaki irtózik az amúgy jól hangzó, de ritkán konkrét tartalmat kapó közhelyektől. De most tényleg „evés közben jött meg az étvágy”. Hiszen előzetesen, az olaszok által is „halálcsoportnak” nevezett négyesben a legtöbb külföldi és magyar elemző is úgy számolt: csodaszámba menne Marco Rossi válogatottjának minden egyes megszerzett pontja.

Még olyanok is akadtak, akik úgy vélték – egyébként az előző gondolatot nagyjából továbbláncolva –, hogy a magyar csapat lesz majd ebben a csoportban a mérleg nyelve. Az angol, a német és az olasz gárda, tehát a legutóbbi Európa-bajnoki döntő két résztvevője, valamint a kapitányváltás után, Hansi Flickkel megtáltosodó, még veretlen, az első hét mérkőzését 31-2-es gólkülönbséggel záró Nationalelf között leginkább az dönthet, hogy valaki esetleg elszór pontokat a magyarok ellen.

Most pedig már ott tartunk, hogy csalódott lenne mindenki, ha a magyar válogatott kikapna az Európa-bajnok olaszoktól. Pedig lehet, hogy még mindig ez a papírforma, csak hát a papírforma eddig már négyszer fejre állt a magyarok Nemzetek Ligája-mérkőzésein 2022-ben.

Az angolok hatot, a németek ötöt szórtak el, eddig az olasz egyet sem. Ha tőlük is el tud venni a magyar válogatott, akkor csoportgyőztes lesz. Még az eddigieknél is nagyobb szenzációt okozva. Így lett nagy tétje a mai mérkőzésnek, amely gálameccs lenne, ha az angolok legalább egy döntetlent elértek volna pénteken Milánóban.

Az olaszok élén maradt Roberto Mancini a megnyert Európa-bajnokság után. Akkor keveset változtatott, miután márciusban a Squadra Azzurra elbukott a világbajnokságra vezető úton, már többet. Fiatal a kerete, néhány rutinos játékossal, elsősorban Leonardo Bonuccival és Jorginhóval – két másik kulcsjátékos, Marco Verratti és Ciro Immobile nem tudott eljönni a sérülése miatt Budapestre. Meglepő, de igaz: a Puskás Arénában ma este 20.45-től szereplő olasz keretből Bonucci (8) és a tizenegyesek nagymestere, Jorginho (5) szerezte eddig a legtöbb gólt.

Túl a téten is különleges lesz a magyar válogatott számára ez a mérkőzés, hiszen búcsúzik a nemzeti tizenegytől a csapatkapitány, Szalai Ádám. Senki sem szerzett nála több gólt a XXI. században a magyar válogatottban, vélhetően utolsó, 86. fellépésével beéri az örökranglistán Grosics Gyulát.

Az olaszok nem lesznek könnyű ellenfelek, még ha 2007 augusztusában, a legutóbbi ittjártukkor, nyert is ellenük a magyar csapat, Gera Zoltán, Juhász Roland és Feczesin Róbert egy-egy góljával. De az is tény: 1939 óta csak egyszer (1996) ért el Budapesten a Squadra Azzurra olyan eredményt – ami ma nem jó nekünk.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor