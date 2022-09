Szalai gólját is jelölte az UEFA a Nemzetek Ligája legszebb találatai közé

A magyar válogatott csapatkapitánya felejthetetlen sarkazós gólt lőtt péntek este a németeknek, végül ezzel a találattal nyert a csapat. Az UEFA pedig beválogatta a Szoboszlai Dominik szöglete utáni csodás ívelést a Nemzetek Ligája 5. fordulójának legszebb góljai közé.

Olyan illusztris játékosok mellé került így Szalai Ádám, mint Christian Eriksen, Kylian Mbappé, és Ismail Yüksek.

Alább a gólok, a németek elleni mérkőzés összefoglalóját pedig itt lehet megnézni.

Who gets your vote for Goal of the Round? ⚽️ ?



?? Christian Eriksen

?? Ádám Szalai

?? Kylian Mbappé

