A Verstappen-rajongók miatt lesz minden eddiginél korábban a Magyar Nagydíj?

A Racingline.hu főszerkesztője brutálisan soknak tartja a 24 futamot, mint mondta, az F1 lassan utoléri a NASCAR-t – ami bár egy nemzeti, de nagyon nívós sorozat az Egyesült Államokban – a maga 36 versenyhétvégéjével. Vámosi Péter megjegyezte, Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója is úgy véli, bőven elég lenne 20 verseny, és ezt a véleményét nemcsak pilótája, Lando Norris, de például az idei világbajnok-aspiráns Max Verstappen is osztja. „Jóból is megárt a sok” – sommázott.

Az F1-szakíró kicsit furcsának érzi, hogy miközben a FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) egyfelől költségcsökkentésről beszél, mégis emeli a futamszámokat. Hiába szalad a szekér és jó az üzlet, köszönhetően a Liberty Mediának (az amerikai tulajdonosoknak, akik főleg a Netflixnek köszönhetően tudtak új lendületet vinni a Forma–1-be), de azért a költségek is emelkednek. Vámosi Péter mindezt a világszinten tapasztalható infláció és a logisztika elszállt árai mellett felelőtlennek tartja, bár abban nincs kétsége, hogy a közönség örül a nagyobb versenyszámnak. „Vannak nagy nyertesei és vesztesei is ennek” - jegyezte meg.

A 24 futam ellenére Európa egyre inkább háttérbe szorul: csupán 9 tisztán európai futam kapott helyet a jövő évi versenynaptárban, amennyiben az azeri nagydíjat (Baku) Ázsiához számoljuk. A Racingline.hu főszerkesztője úgy véli, hogy

a tradicionális versenyhelyszínek – noha amerikai a tulajdonos, egy kőkemény európai sportágról van szó – igen nehéz helyzetben vannak.

Az egyik nagy vesztes a kimaradó Circuit Paul Ricard, tehát Francia Nagydíj, de Monaco esetében is rezgett egy darabig a léc, bár most úgy áll, hogy a következő három évben biztosított a helye. Vámosi Péter egyetért azokkal a véleményekkel, hogy az idei szélesebb versenyautóknak nem kedvez ez a városi pálya, de ettől még továbbra is a száguldó cirkusz egyik ékkövének tartja.

Visszatér viszont a kínai futam, mert feltehetően egy üzletileg kötelező elem, valamint bemutatkozik majd Las Vegas is, aminek egyik specialitása az lehet majd, hogy szombaton rendezik a futamot.

Némiképp a Magyar Nagydíj helyzete is változik, tekintve, hogy jövőre nem a „holiday grand prix” lesz, hiszen még a Belga Nagydíjat is megrendezik a nyári szünet előtt, így

július 23-án kerül sor a hungaroringi futamra, minden eddiginél korábban.

(Egy ideig július 30-ával számoltak a szervezők, de a hivatalos programban már az egy héttel korábbi dátum szerepel.) Vámosi Péter szerint ez annyiban nem változtat a helyzeten, hogy már most is csak Super Gold jegyek kaphatók, vagyis elképesztően népszerű a Forma–1 hazánkban (is). Viccesen megjegyezte, a változtatás talán a Verstappen-rajongóknak is köszönhető, mert így egy esetleges belga győzelem után kellő idejük lesz kijózanodni és rákészülni a holland futamra. (A két verseny között lesz a nyári szünet.)

Azt viszont jónak és szerencsésnek tartja, hogy sikerült kialkudni, hogy továbbra is legyen egy hosszabb pihenő év közben, tekintettel arra, hogy – a Nascarral ellentétben – egy globális versenyről van szó, ami márciustól novemberig fog tartani. Ott adott esetben csak plusz két országot látogatnak meg Amerikán kívül, míg a Forma–1-ben jövőre összesen 113 ezer kilométer lesz a csapatfelszerelések helyszínek közötti szállítása.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna