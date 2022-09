Faragó Tamás: ez egy mesebeli történet

A címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott 16-7-re legyőzte az olimpiai bajnok szerb csapatot a Splitben zajló vízilabda Európa-bajnokság csoportrangadóján, így szinte biztosan csoportelsőként jut a negyeddöntőbe.

"Fantasztikus játékot nyújtottak egyénileg, csapatban, taktikailag" – értékelt Faragó Tamás, de az olimpiai, világ- és Európa-bajnok pólós hozzátette, az is közrejátszott, hogy az ellenfél a tudása alatt játszott, a szerbek megmagyarázhatatlan módon eldobálták a labdát, fegyelmezetlenek voltak, ami nem jellemző rájuk.

"Mindenesetre olyan biztató teljesítményeket láttunk, ami szinte csodaszámba ment, mert nagyon féltettük ezt a csapatot. Fiatal, de nagyon tehetséges játékosokból álló válogatottat küldtünk Splitbe, és minden várakozáson felül szerepel mindenki és

az egész történet mesebeli"

– mondta a magyar női válogatott korábbi mestere.

Varga Zsolt szövetségi kapitány korábban azt hangsúlyozta, hogy ő mindig a védekezés megszervezésére épít, és ez látszott ezen a mérkőzésen is. Faragó Tamás szerint most látszott az az odaadás, mindenáron győzni akarás, ami a budapesti világbajnokságon hiányzott. A csapat fantasztikusan védekezett, és Vogel Soma is extra teljesítményt nyújtott a kapuban.

Elöl Manhercz Krisztián négy gólig jutott, a máskor általában gólparádét rendező Zalánki Gergő viszont elsősorban a remek passzaival tűnt ki. "Mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy a jó játékos képes arra, hogy egy mérkőzést el tud dönteni a góljaival, ugyanakkor klasszisteljesítmény is tud nyújtani azzal is, ha jól játszat valakit" – magyarázta a pólólegenda.

A felvetésre, hogy előfordulhat-e az, hogy a szerbek taktikáztak ezen a csoportmeccsen, és nem mutatták meg a valós tudásukat, Faragó Tamás azt válaszolta, "sajnos benne van, az Európa-bajnokság olyan hosszú ideig tart, és annyira két részből áll a mezőny, hogy igazából nem lehet tudni, a szerbek mit akartak. Egy biztos, ezt nem akarták, a szerb vízilabda nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen vereségbe belefusson. A játékosoknak a hozzáállása, az edzőnek a tekintete azt mutatta, hogy valamit ők kitaláltak, és nem így akarták megvalósítani. Legyen ez az ő dolguk,

mi magyarok örüljünk neki, hogy így tudunk játszani és felnő megint egy olyan generáció, amelyben bízhatunk és győzelemre esélyes."

Abból szerintem nem lehet gond, hogy esetleg túl sokat mutatott meg a taktikai repertoárjából Varga Zsolt új csapata, mert minden mérkőzés élesben megy. "Persze az Eb, mint minden világverseny, a negyeddöntővel kezdődik, az még messze van, de tudomásul kell venni, hogy a sport az olyan, hogy nap mint nap be kell bizonyítani, hogy értesz hozzá és jól csinálod. Ez a feladatuk a fiúknak is. Ez egy fantasztikus győzelem volt, de a következő mérkőzésen ismét bizonyítani kell, hogy értenek a vízilabdához" – mondta Faragó Tamás.

Az Eb-t két vereséggel kezdő magyar női válogatott a házigazda horvátokkal játszik csütörtökön fél hattól, de a szakértő szerint most nem lehet gond, sima győzelmet vár.

"A női válogatottnak rendeznie kell magát, ott vannak hiányosságok, a lányok is érzik, hogy valami nem stimmel. Ettől függetlenül rájuk is ugyanaz érvényes, a negyeddöntővel kezdődik egy világverseny, addigra össze tudják szedni magukat, és ha a spanyolokkal kell játszaniuk, akkor képesek a spanyolokat is megverni" – jelentette ki.

