Hatvanezer szurkoló előtt mutatták be Lewandowskit - videó

Mintegy 60 ezer szurkoló előtt mutatta be új labdarúgóját, Robert Lewandowskit az FC Barcelona.

A Bayern Münchentől érkezett lengyel sztárcsatár először katalánul köszöntötte a rajongókat a Camp Nouban, majd angolul arról beszélt, hogy "nem volt könnyű, de most itt van, és rendkívül büszke arra, hogy a Barcelonában lehet."

Nem maradhatott el az ilyenkor szokásos labdás technikai bemutató, majd a hivatalos sajtótájékoztató sem, amelyen a 33 éves futballista többek között arról beszélt: annyira boldog, hogy szinte lehetetlen szavakba önteni, valamint hogy mennyire várja a Real Madrid elleni rangadókat.

Lewandowskit közel 50 millió euróért vásárolta ki a Barcelona müncheni szerződéséből, amely jövő nyáron jár volna le. A lengyel csatár nyolc év után távozott a bajoroktól, a klub és a Bundesliga történetének egyik legjobb góllövőjeként.

