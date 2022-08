Három kulcsjátékosa nélkül áll ki az azeri bajnok a „Ferentsvaroş” ellen

„Mindkét csapatnak megvannak a maga erősségei és gyengeségei. Ezen a szinten nincs könnyű ellenfél, tudjuk, hogy erős csapat ellen fogunk játszani – idézte a fradi.hu Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt. – Szerdán tiszta lappal indulunk, nem lehet kijelenteni, ki a favorit. Tisztelnünk kell az ellenfelet, kielemeztük őket. A Qarabag erős támadófutballt játszik hazai pályán, erre fel kell készülnünk. Van egy sajátos stílusuk, minden attól függ, milyen játékstílust sikerül játszanunk. Meglátjuk, mennyire lesznek bátrak a játékosok.”

A keddi sajtótájékoztatón a játékosokat képviselő Tokmac Nguen, ugyancsak a klubmédia tájékoztatása szerint, úgy vélte: „Hosszú utazáson vagyunk túl, de nem volt semmi gond. Nagyon jó támadó játékosai vannak az ellenfélnek, nehéz mérkőzésre számítok. Nem számít, hogy vannak hiányzói a Qarabagnak, ez nem fogja befolyásolni a mérkőzést, biztos vagyok benne, hogy erős felállásban fognak pályára lépni.”

A norvég válogatott csatár is utalt rá, Qurban Qurbanov vezetőedző is jelezte: a hazai csapatból várhatóan három játékos is hiányozni fog. A sajtótájékoztatón nem nevezte meg őket, ellenben a sherg.az nevű portál úgy tudja, három kulcsjátékos,

az előző idény házi gólkirálya, a brazil Kady Borges,

a honosított brazil Richard Almeyda, valamint

a kolumbiai Kevin Medina

nélkül kénytelen a Qarabag pályára lépni.

(Egyébként a helyi sajtó egyik érdekessége, hogy minden nevet átír az ottani kiejtés alapján. A Ferencváros így Ferentsvaroş az újságokban és a plakátokon.)

A 2008 (!) óta a csapatot irányító azeri futball-legenda arról is beszélt, hogy „Egy jó csapat ellen játszunk. Az ellenfélnek nagyon jó, nagyon tapasztalt vezetőedzője van, aki az orosz futball egyik vezéralakja. Gazdag pályafutása van futballistaként és vezetőedzőként egyaránt. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel a csapattal szemben, nagyon jó támadóerővel, nagyon jó védősorral rendelkezik. Igyekszünk közelebbről is megismerni az ellenfelet. Megpróbáljuk a legjobbat nyújtani a pályán. A játékosaimnak sok munkájuk lesz. Bízom benne, hogy képesek lesznek rá. Holnap megpróbáljuk az egyik legjobb meccsünket játszani.”

Kiemelte azt is, hogy érdekes párharcra számít, örül, hogy a korábban általa személyesen nem ismert Csercseszov ellen meccselhet, reméli, tanulhat tőle.

Újdonság, hogy az UEFA – az előző évtől eltérően – már ebben a szakaszban bevezeti a VAR használatát, így szükség esetén lesz videós visszanézés mind a Tofiq Bahramov Stadionban, mind pedig jövő kedden, a Groupama Arénában.

Ma este további négy BL-selejtezőt játszanak. (Bodö/Glimt–Zalgiris Vilnius 18.00, Maccabi Haifa–Apollon Limassol 19.00, Dinamo Kijev–Sturm Graz 20.00, Crvena zvezda–Pjunik Jereván 20.45.)

Kedd este lejátszottak ötöt, a Ferencváros leendő lehetséges ellenfeleinek párjában a cseh Viktoria Plzen 2-1-re nyert Chisinauban a Sheriff Tiraspol ellen. A további eredmények: PFC Ludogorec–Dinamo Zagreb 1-2, AS Monaco–PSV Eindhoven 1-1, Union Saint-Gilloise–Rangers FC 2-0, SL Benfica–Midtjylland FC 4-1

Nyitókép: Adama Traoré (b) ünnepli gólját csapattársaival Tokmac Nguennel és Aissa laidounival a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában a Groupama Arénában. MTI/Kovács Tamás