Hosszadalmas kezelés vár a Dortmund rákos csatárára

A német klub a múlt hét elején számolt be arról, hogy a 28 éves futballista edzésen rosszullétre panaszkodott, amelyet speciális orvosi vizsgálat, majd műtét követett, mivel a szövettani leletek rosszindulatú heredaganatot mutattak ki nála.

"Sebastien most a lehető legjobb kezelést kapja. Nagyon jók az esélyek a felépülésre" - nyilatkozta szombaton Sebastian Kehl, a Dortmund sportigazgatója, aki hozzátette, hogy hónapokig tartó gyógyulási folyamat következik.

A Borussia Dortmund július elején jelentette be, hogy az Ajax Amsterdamtól 31 millió euróért szerződtette Hallert, akivel nyáron a Manchester Cityhez igazolt norvég Erling Haalandot tervezte pótolni. Az elefántcsontparti csatár az előző idényben 34 gólt szerzett az Ajax színeiben, a Bajnokok Ligájában nyolc találkozón 11-szer volt eredményes.

Haller, aki a kilences mezszámot is megörökölte Haalandtól, korábban, 2017 és 2019 között játszott már Németországban, akkor az Eintracht Frankfurtnál futballozott.

A Dortmund, amely az előző szezonban a második helyen végzett a bajnok Bayern München mögött, jövő szombaton a Bayer Leverkusen elleni hazai mérkőzéssel kezd a Bundesligában

Nyitókép: David Inderlied/picture alliance via Getty Images