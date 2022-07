Milák Kristóf: kíváncsian várom, hogy még mi van bennem

Összességében nagyon jó világbajnokságot zártam-zártunk, szakmailag, szervezésileg, emberileg, érzelmileg – értékelte vb-teljesítményét a kétszeres aranyérmes Milák Kristóf. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó megnyerte a 100 és 200 méteres pillangóúszást, utóbbit világcsúccsal a Duna Arénában, mégis azt mondta róla, hogy nem volt éppen okos úszás. Most már másképpen értékeli ő is az az úszását.

"Nyilvánvalóan ilyenkor már csak a világcsúcsról érdemes beszélni, mert az én egyéni csúcsom a világcsúcs, és ha mondjuk nem ennyi lenne a világcsúcs, hanem jobb, akkor lehetne kicsit objektíven beszélni arról, hogy mik azok a dolgok, amiket elrontottam, mik azok a dolgok, amiket kicsit túlvállaltam.

Egy erős, magabiztos úszás volt, nem terveztem ilyen beleállósnak, de így sikerült"

– mondta.

100 pillangón, ahol az olimpián még ezüstérmes volt, most magabiztosan győzött, mégis csalódott volt, mert ott is világcsúcsot remélt magától, de azt mondja, csak a türelmetlenség szólt belőle.

"Mostanában a 100 pillangót szívügyemnek tekintem, szeretnék úgy is jól úszni, hogy nincsen nyulam, nem degradálva senkinek a sportteljesítményét ezzel a kijelentésemmel, de nekem az lenne a legnagyobb élmény, ha egyedül is, elöl haladva nemcsak 200 pillangón, hanem más számokban is ugyanezt a teljesítményt tudnám hozni. Engem az tenne a legboldogabbá, ehhez még az út nagyon hosszú, nagyon sokat kell edzenem, nagyon össze kell szoknunk a csapattal, és

tényleg kíváncsian várom, hogy még mi van bennem. Tényleg a türelmetlenség szól belőlem és a kíváncsiság"

– jelentette ki az úszófenomén.

A mostani világbajnokságon edzője, Virth Balázs javaslatára csak a két egyéni számára koncentrált, valamint két gyorsúszóváltóban állt rajthoz, az augusztusi római Európa-bajokságon viszont várhatóan jóval többször áll majd rajthoz. Mint fogalmazott, ha a magyar csapat érdekét nézzük, akkor az összes váltóban el kellene indulnia, nemcsak a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóban, hanem a 4x100-as mix vegyesváltóban és a 4x100-as férfi vegyesváltóban is.

"Rengeteg alkalom lenne arra, hogy el tudjak indulni. Az a baj, hogy én vagyok egyedül és rengeteg számot rengetegszer kéne leúsznom" – mondta, és jelezte, erről még Sós Csaba szövetségi kapitánnyal és az edzőjével kell egyeztetnie.

"Megbeszéljük, hogy nekem mi az előnyös, az érem szempontjából Magyarországnak mi a legfontosabb, Balázs hogy látja, és majd így ketten-hárman ki fogjuk ezt okoskodni" – tette hozzá.

Nyitókép: A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás döntője után a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 24-én. MTI/Illyés Tibor