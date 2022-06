Magyarország-Olaszország az elődöntőért - élőben

Már órákkal a kezdés előtt gyűlt a tömeg a Hajós Alfréd Uszodához, a villamosmegállótól csak lassan lehetett haladni a Margitsziget belseje felé. Akiknek nem jutott hely, a szurkolói zónában vagy a szórakozóhelyek teraszán szurkoltak a magyar válogatott továbbjutásáért. A lelátón feltűnt Milák Kristóf ás Liu Shaolin Sándor is.

A magyar kapuba visszatért Vogel Soma, aki a grúzok elleni találkozó elején sérült meg.

Az első ráúszást az olaszok nyerték, de nem tudták végigvinni a támadást. Az első magyar akció viszont góllal zárult, nem is akármilyennel: a bejátszást centerben Hárai Balázs csavarta be (1-0). Pohl Zoltán és Jansik Szilárd is kiállítást kapott, a kettős emberelőnyt pedig Dolce használta ki és egyenlített. A magyar csapat is fórba került, és az első kísérletet még Del Lungo védte, de a kipattanót Hárai biztos kézzel lőtte be (2-1). Újabb magyar kiállítás, amiből kisvártatva jön az egyenlítés, Di Somma nem sokat teketóriázott, Vogelnek nem volt esélye. Az újabb magyar akció nem jár sikerrel, a bejátszást lefülelik, de az olaszok nem tudják átvenni a vezetést.

A magyar és a világbajnoki címvédő olasz csapat meccséről folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.

A negyeddöntő eredményei:

Spanyolország-Montenegró 7-6

Horvátország-Szerbia 14-12

Görögország-Egyesült Államok 16-11

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd