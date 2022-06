Korábbi győriek állították meg az ETO-t a döntőben

Az utóbbi tíz évben ötször győztes Győr és a címvédő Vipers Kristiansand találkozott a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében. A norvég együttes verte meg utoljára az ETO-t nemzetközi meccsen, januárban 70 mérkőzéses veretlenségi sorozatot megszakítva. A Vipersben több régi ismerőst köszönthetett az MVM Dome közönsége, és Tomori Zsuzsanna majdnem akkora tapsot kapott, mint a győri klub tagjai. A döntőre többen voltak kíváncsiak, mint a szombati meccsekre, és félelmetes hangulatot teremtettek.

Ugyanaz a győri hatos kezdett mezőnyben, mint szombaton, vagyis ezúttal sem kellett cserélni a támadás és védekezés között. A kapuban az elődöntő hőse, Leynaud állt.

Az első támadás sikertelen volt, a Vipers pedig a csapatban utolsó meccsét játszó Gulldén góljával került előnybe. Az első percekben az ellenfél átlövői és a jobbszélső Knedlikova villogott, aztán az ETO megtalálta az ellenszert, jöttek a védések is. A győri támadások gyorsan folytak, betörésből és beállóból is eredményes volt a csapat, egy labdaszerzés után Lukács góljával pedig már 7-5 volt az állás. Gulldén heteseivel tartotta a lépést a Vipers, és miután egymás után három győri támadás ért véget gól nélkül, Knedlikova egyre csökkentette a különbséget a 17. percben (10-9). Sőt, a másik szélső Naes Andersen egyenlített is.

Rju ezúttal nem tudott olyan jól beszállni, mint az Esbjerg ellen. A Vipers azonban nem tudta átvenni a vezetést, Gulldén hetese a kapufáról jött ki, a következő támadásnál pedig hiába lőtt Hansen a kapuba, szabálytalan zárás miatt nem adták meg a gólt – maradt a 10-10 húsz perc után.

Knedlikova befutott beálló pozícióba, és onnan volt eredményes, ezzel újra a norvég gárda vezetett, nem volt meglepő, hogy Ambros Martin időt kért. Az egyenlítés nem jött össze, Lunde védte a honfitárs, Oftedal lövését. Sőt, a Vipers maradt lendületben, és 13-10-re lépett meg a 24. percre. A 6-0-s rohanást Hansen tudta megtörni hetesből, de az ETO akcióból hiányzott az ötlet, a Tomori irányította védelem lefékezte, megállította őket. Emberelőnyben Blohm dolgozott le egyet a hátrányból, aztán labdaszerzés után Nze Minko lerohanása volt sikeres. A korábbi győri kedvenc Lunde nagy bravúrral védte Kristiansen lövését, így az ETO nem tudott egyenlíteni a szünet előtt. Ráadásul az utolsó másodpercben Mörk is betalált, a videózás után pedig megadták a gólt, amivel a norvég együttes 15-13-ra vezetett az első félidő után.

Linn Blohm (b), a Győr és Tomori Zsuzsanna (j), a Kristiansand játékosa kézilabda női Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand mérkőzésen a budapesti MVM Dome sportcsarnokban 2022. június 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Az egész hétvégén remeklő Jerabkova lőtte az első gólt a szünet után, de bő két perc alatt háromszor volt eredményes a felpörgő Győr, és 16-16-nál utolérte ellenfelét. A feltámadás azonban nem tartott sokáig, a 37. percben már néggyel állt jobban a Vipers, amely szélről, kintről és beállóból is egyaránt veszélyesen játszott. Egy emberelőny alatt kettőre felzárkóztak Oftedalék. Amikor gyorsan tudott támadni az ETO, akkor általában eredményes volt, de a felállt fallal jobban megszenvedett a magyar bajnok. A másik oldalon viszont Mörk nagyon élt, góljai mellett asszisztjai is kellettek ahhoz, hogy a norvég alakulat tartsa 2-3 gólos vezetését.

A 46. percben az addig csak védekező Tomori is fennmaradt támadásban, és góllal szomorította korábbi csapatát, majd kisvártatva újra betalált. A Vipers könnyebben érte el góljait, a hét a hat elleni játékkal pedig újabb váratlant húzott, míg a Győrnek többet kellett melóznia egy-egy találatért, és a hátrány nem akart fogyni. Ráadásul egyik győri kapus sem tudott extrát hozni. Az utolsó tíz percre 29-26-os norvég előnnyel fordultak a felek, Pintea pedig két üres kapus lehetőséget is elrontott.

Blohm gólja látótávolságon belül tartotta az ETO-t (27-29), de Rju kiállítása újra nehéz helyzetet teremtett. Nze Minko két egymás utáni találata még őrizte a reményeket, ám utána Jerabkova kapufás gólja mintha azt szimbolizálta volna, a szerencse is a Vipers mellé szegődött. Schatzl szélről nem tudta becsapni Lundét, majd Nze Minko ziccerét is védte a veterán kapus, így az 58. percben néggyel állt jobban a vendég gárda. A hajrában biztosan őrizte előnyét a Vipers, a győriek csak kozmetikáztak az eredményen, de fordítani nem volt esélyük.

A Vipers 33-31-re nyert, ezzel megvédte a címét – legutóbb ez éppen a Győrnek sikerült a BL-ben.

A bronzérmet a francia Metz szerezte meg, miután vasárnap délután 32-26-ra legyőzte a dán Esbjerget. Chloé Valentini, Hatadou Sako és Astride N'gouan (b-j), a győztes, bronzérmes francia Metz játékosai a kézilabda női Bajnokok Ligája négyes döntőjében a 3. helyért játszott Team Esbjerg - Metz HB mérkőzés végén a budapesti MVM Dome sportcsarnokban 2022. június 5-én. MTI/Kovács Anikó

A dánok csak egyszer, 1-0-nál vezettek az egész mérkőzésen. A 14. percben már 7-2-es előnyben voltak a franciák, a szünetben pedig 18-12 volt az állás. A második félidő elején Henny Reistad vezérletével két gólra felzárkózott az Esbjerg, ám ellenfele jó védekezéssel és gyors ellentámadásokkal ismét ellépett, és végül meglepően magabiztosan nyert.

A tavalyi négyes döntő legjobb játékosának megválasztott Reistad 12 lövésből tíz góllal zárt, a túloldalon Grace Zaadi hétszer talált be.

Az Esbjerg először jutott a legjobb négy közé a BL-ben, a Metz másodszor, és a 2019-es negyedik helyezéséhez képest sikerült egyet előre lépnie.

Finálék magyar részvétellel

A Győri Audi ETO KC idei döntője volt a 18. magyar érdekeltségű finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája, illetve elődje, a Bajnokcsapatok Európa Kupája történetében.

A sikermérleg hét győzelem: 1982-ben a Vasas SC, 1999-ben a Dunaferr SE, 2013-ban, 2014-ben, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben pedig a Győr ért fel a csúcsra.

A győriek 14. alkalommal játszottak döntőt a nemzetközi porondon: az EHF Kupában négyszer (1999, 2002, 2004, 2005), a KEK-ben egyszer (2006), a BL-ben négyszer (2009, 2012, 2016, 2022) veszítettek. Az eddigi magyar érdekeltségű BEK-, illetve BL-döntők: 1965: HG Köbenhavn (dán)-Bp. Spartacus 21-16 (első mérkőzés: 14-6, visszavágó: 7-10)

1971: Szpartak Kijev (szovjet)-Ferencvárosi TC 11-9

1978: TSC Berlin (NDK-beli)-Vasas SC 19-14

1979: Szpartak Kijev-Vasas SC 27-26 (13-17 és 14-9)

1982: Vasas SC-Radnicki Beograd (jugoszláv) 50-43 (29-19 és 21-24)

1993: Hypo Niederösterreich (osztrák)-Vasas SC 40-25 (17-14 és 23-11)

1994: Hypo Niederösterreich-Vasas SC 45-39 (20-18 és 25-21)

1999: Dunaferr SE-Krim Ljubljana (szlovén) 51-49 (25-23 és 26-26)

2002: Kometal Szkopje (macedón)-Ferencváros 51-49 (25-27 és 26-22)

2009: Viborg (dán)-Győri ETO KC 50-49 (24-26 és 26-23)

2012: Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győr 54-54 (27-29 és 27-25)

2013: Győr-Larvik (norvég) 47-43 (24-21 és 23-22)

2014: Győr-Buducnost Podgorica 27-21

2016: CSM Bucuresti (román)-Győr 29-26, hétméteresekkel

2017: Győr-Vardar Szkopje (macedón) 31-30, hosszabbítás után

2018: Győr-Vardar Szkopje 27-26, hosszabbítás után

2019: Győr - Rosztov-Don (orosz) 25-24

2022: Vipers Kristiansand (norvég)-Győr 33-31

Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC továbbra is a harmadik legeredményesebb klub a női kézilabda Bajnokok Ligája (korábban BEK) történetében.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornának a magyar főváros adott otthont, és a győriek hét alkalommal léphettek pályára Budapesten.

A legeredményesebb klubok:

Szpartak Kijev (szovjet) 13 győzelem és további 2 döntős szereplés

Hypo Niederösterreich (osztrák) 8/5

Győri Audi ETO KC 5/4

Radnicki Beograd (jugoszláv) 3/4

Viborg HK (dán) 3/2

Slagelse DT (dán) 3/0

SC Leipzig (NDK-beli) 2/4

Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 2/3

Buducnost Podgorica (montenegrói) 2/1

Zalgiris Kaunas (szovjet) 2/0

Vipers Kristiansand (norvég) 2/0

A rangsorban szereplő további magyar klubok:

Vasas SC 1/4

Dunaferr NK 1/0

Ferencvárosi TC 0/2

Bp. Spartacus 0/1

A budapesti négyes döntők végeredménye:

2014: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Buducnost Podgorica, 3. Vardar Szkopje, 4. Midtjylland (dán)

2015: 1. Buducnost Podgorica, 2. Larvik HK (norvég), 3. Vardar Szkopje, 4. Dinamo Volgográd (orosz)

2016: 1. CSM Bucuresti, 2. Győri Audi ETO KC, 3. Vardar Szkopje, 4. Buducnost Podgorica

2017: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Vardar Szkopje, 3. CSM Bucuresti, 4. Buducnost Podgorica

2018: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Vardar Szkopje, 3. CSM Bucuresti, 4. Rosztov-Don (orosz)

2019: 1. Győri Audi ETO KC, 2. Rosztov-Don, 3. Vipers Kristiansand, 4. Metz HB (francia)

2020: a koronavírus-járvány miatt elmaradt.

2021: 1. Vipers Kristiansand, 2. Brest Bretagne (francia), 3. Győri Audi ETO KC, 4. CSZKA Moszkva (orosz)

2022: 1. Vipers Kristiansand, 2. Győri Audi ETO KC, 3. Metz HB, 4. Team Esbjerg (dán)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt